納坦雅胡：將全面接管加薩 汗尤尼斯成新「危險交戰區」

在以色列空襲之後，巴勒斯坦工作人員當地的納賽爾醫院檢查藥品庫存。（路透社）

2025/05/19 21:03

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今（19日）表示，將全面掌控加薩走廊所有地區，並只允許「極少量」人道援助入境，以防止哈瑪斯劫奪物資。他強調，軍事行動將持續推進，一方面摧毀哈瑪斯在當地的勢力，另一方面也將營救被劫持的人質，目前估計仍有58人被扣押，其中約23人可能生還。

綜合外媒報導，以色列自週末起展開所謂「大規模」地面行動，並於昨夜對加薩各地發動致命空襲，造成造成重大死傷，至少百人死亡。以軍稱已在24小時內攻擊加薩超過160處目標，並皆精準集中於哈瑪斯的軍事據點。

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其中，加薩南部汗尤尼斯的納瑟醫療中心（Nasser Medical Complex）也在空襲中受創，院方倉庫被炸毀，且當時醫院正收治遭遇先前其他波空襲的傷患。「援助巴勒斯坦人醫療組織」（MAP）痛批此舉讓「我們所有努力都化為灰燼」，並通報僅過去一天內就有逾百人死亡，死者中包括數十名兒童。

此外，以色列國防軍也於今日稍早透過X公告，要求汗尤尼斯、巴尼蘇海拉（Bani Suheila）與阿巴桑（Abasan）地區居民立即撤離至馬瓦西（Mawasi），稱汗尤尼斯將成為新「危險交戰區」，並揚言發動「史無前例的攻擊」，徹底摧毀當地恐怖組織戰力。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）則證實，以方曾就物資問題接洽過聯合國，討論是否重啟援助通道，因為加薩地區被封鎖已超過11週，糧食嚴重短缺。不過以方強調，目前仍有58名人質遭哈瑪斯扣押，其中僅約23人可能生還，這使得以方短期內仍無意停止軍事行動，儘管當地已瀕臨飢荒邊緣。

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