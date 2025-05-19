去年7月才被習近平晉升上將 何宏軍驚傳自盡身亡

中共中央軍委會政工部常務副主任何宏軍（右）去年7月才被中共中央軍委主席習近平（左）晉升為上將，但近日驚傳他在羈押期間自盡身亡。（翻攝解放軍報）

2025/05/19 17:26

〔編譯盧永山／綜合報導〕旅美中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤5月19日在社群平台X發文指出，來自北京的消息證實，去年7月9日在（北京）八一大樓被中共中央軍委會主席習近平單獨授予上將軍銜，主持中央軍委會政工部日常工作的常務副主任何宏軍（現年64歲）在羈押期間選擇自盡，並在301醫院緊急搶救無效，於昨天（5月18日）下午不治身亡。

貼文說，又一位60後高級將領死於軍隊殘酷的政治鬥爭，去年風光無限的何宏軍絕對沒有想到是這樣的悲慘結局，與他曾經的頂頭上司，前總政治部主任張陽一樣自縊身亡。張陽2017年11月23日於家中自縊身亡。

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蔡慎坤指出，在張陽死後，中共軍報發文指張陽畏罪自殺，批評他逃避黨紀、國法懲處，行徑極其惡劣，不知道何宏軍之死，軍報又將如何定性。

曾率先爆料中央軍委會副主席何衛東被抓的前中國媒體人趙蘭健，今年4月24日在X平台爆料說，何宏軍是在今年4月20日被帶走。

此外，香港《星島日報》報導，中共中央軍委會領導層近年有多人涉及貪腐而落馬，觸發工作和人事重新調配，中央軍委會委員張升民已接替苗華主管政工部，甚至不排除兼任主任

報導說，中共20大以來，習近平對軍方掀起反腐行動，軍委領導層除了統帥之外共有6人，至今倒了3人，包括已經移交司法部門的前中央軍委會委員、國防部長李尚福，以及被罷免全國人大代表職務的軍委會委員兼政工部主任苗華，而久未露臉的何衛東恐怕也凶多吉少。

報導指出，中央軍委會政工部主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的張升民主管，也順理成章。

現年67歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），也是政工幹部，曾任解放軍總政治部辦公廳政研室主任，後來擔任第二炮兵指揮學院政委、二炮部隊政治部主任；2015年返京擔任中央軍委會訓練管理部首任政委、後勤保障部政委等職；2017年擔任中央軍委會紀委書記，身兼中紀委副書記，迄今超過8年，是 19屆、20屆中央軍委會委員。

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