33歲泰國知名DJ遭槍殺棄屍森林 疑與毒梟的女人「勾勾纏」

泰國33歲DJ瓦拉彭疑似與毒梟的女人「勾勾纏」而遭槍殺棄屍森林。（本報合成，擷取自Waraphong Khunsrijaturong/fb）

2025/05/19 18:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國33歲知名DJTete（本名瓦拉彭，Waraphong）失蹤4天後，18日在北碧府一處偏遠森林中被發現身亡，雙手遭反綁、太陽穴中彈，疑遭黑幫仇殺，案件震驚全國。

綜合泰媒報導，北碧府（Kanchanaburi）拉亞鎮（Tambon Lat Ya）村民18日向警方通報，稱當地一處森林內發現一具遺體。警方到場確認死者是33歲男子瓦拉彭，當時他側躺在地，遺體開始腐爛，雙手被反綁在背後，太陽穴有2處槍傷。目擊村民透露，3天前曾在該處見到屍體，但因驚嚇未敢靠近。後來家人看到DJ失蹤的報導，他回到現場確認死者服裝後報警。

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瓦拉彭生前最後一次露面是在14日晚間，當時他在北碧府一間酒吧為女顧客主持生日派對，氣氛熱鬧。其家人發現他當晚未返家，便向警方報案。

警方調閱監視器後，鎖定2名男子威坤（Wikool）與塔納鐵（Thanadet），兩人在15日凌晨逼停瓦拉彭車輛，強迫他轉乘另一輛車。2人目前已被警方逮捕，但均否認涉案。

瓦拉彭女友向警方透露，她曾提醒瓦拉彭遠離一名叫南（Nam）的女子，對方是當地綽號「穆伊」（Mui）毒梟的女友，穆伊也曾警告瓦拉彭切斷與南的聯繫，但未成功。警方懷疑，此事可能是整起命案的導火線，並認為案件涉有組織犯罪。

目前警方持續追緝第3名涉案男子，他早在案發前2週出沒當地，亦曾前往另2名嫌犯住處。他駕駛的黑色車輛後來在叻丕府（Ratchaburi）被尋獲，雖然車內已遭清洗，但行車記錄器顯示曾深入北碧府森林，地點距離命案現場僅20公里。警方正擴大調查，釐清案情全貌。

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