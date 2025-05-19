拉美又傳悲劇！哥倫比亞22歲女模遭槍殺 「殺戮女性」再掀議

哥倫比亞22歲女模兼網紅瑪麗亞（Maria Jose Estupinan）生前倩影，她於5月15日在家中遇害，引發社會對女性安全問題的關注。（圖擷取自Maria Jose Estupiñan臉書）

2025/05/19 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕哥倫比亞一名22歲模特兒兼網紅日前在家中慘遭槍殺，震驚全國。由於案發前不久，墨西哥才發生另一起女網紅在直播中遇害的事件，兩案接連引爆拉丁美洲社會對「殺害女性」議題的高度關切與譴責聲浪。

據CNN報導，遇害者瑪麗亞（Maria Jose Estupinan）是哥倫比亞東北部、鄰近委內瑞拉邊境城市庫庫塔（Cucuta）的一名大學生。哥倫比亞司法部國家性別委員會主席阿科斯塔（Magda Victoria Acosta）證實，艾斯圖皮尼安於5月15日遇害。阿科斯塔在記者會上說明，兇嫌喬裝成快遞員，在艾斯圖皮尼安應門時近距離開槍將其殺害。

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阿科斯塔沉痛地表示：「她是一位年輕、積極進取的女性，未來一片光明，但她的夢想，就像這個國家許多女性的夢想一樣，戛然而止。」她進一步透露，艾斯圖皮尼安曾是家暴案的受害者，且即將獲得相關賠償。阿科斯塔強調，國家性別委員會「強力譴責」此一罪行，並將致力追究兇手，伸張正義。目前，哥倫比亞當局已對此案展開調查。

從艾斯圖皮尼安的臉書頁面可見，她時常分享旅遊及日常生活照，足跡遍及美國紐約、加州，也常貼出在泳池畔或健身房的倩影。此案引起哥倫比亞當地媒體廣泛報導，並在社群媒體上迅速擴散。許多人將此案與5月13日墨西哥23歲美妝網紅瓦萊麗亞（Valeria Marquez）遭槍殺事件相提並論，案發時，瓦萊麗亞正在一家沙龍進行直播，遭一名男性入侵者殺害。

所謂「殺害女性」（femicide），指的是基於性別原因殺害婦女或女孩。雖然並非所有女性兇殺案都屬此類，但其佔比不容忽視。國際特赦組織（Amnesty International）資料顯示，2020年墨西哥女性遇害案中，有四分之一是以「殺害女性」進行調查，且全國32州均有案例通報。

阿科斯塔並未明指瑪麗亞之死是否為疑似「殺害女性」案件，但這起悲劇已突顯哥倫比亞女性遭受暴力問題的嚴重性。非營利組織「人權觀察（Human Rights Watch）」在其《2024世界報告》中指出，哥倫比亞境內針對性別的暴力，包括來自武裝團體的暴力行為，都相當普遍；倖存者在尋求照護或司法正義時面臨重重阻礙，而加害者卻鮮少被追究責任。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

此前，墨西哥23歲美妝網紅瓦萊麗亞5月13日透過TikTok直播時遭人槍殺身亡。（圖擷自「v___marquez」IG）

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