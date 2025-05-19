南韓京畿道驚傳2死2傷砍殺案 兇嫌為中國朝鮮族

南韓京畿道始興市發生2死2傷砍人事件，嫌犯為50來歲的中國朝鮮族。圖為始興警察署。（圖擷自韓國地方文化百科網站）

2025/05/19 16:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道始興市，今（19日）接連有2人遭到砍傷，警方循線追查後在不同地點發現2具遺體，目前已鎖定嫌犯是50來歲的中國朝鮮族（中國少數民族之一），正在全力追緝當中。

據《韓聯社》報導，始興警察署表示，今天上午9時34分許，市內正往洞一處便利商店的60多歲女老闆遇襲，腹部、臉部都有刀傷，傷勢相當嚴重已送往醫院治療。

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警方調閱監視器影像後，推斷事發時從超商外開過去的車輛為兇嫌所駕駛，並從車牌追查出住處地址，沒想到破門而入時驚見1具死亡多天的遺體，屋內並未發現嫌犯的蹤影。

到了今天下午1時21分許，這名中國朝鮮族又在距離超商約2公里的運動公園犯案，將7旬老者砍成重傷，目前尚不清楚為何他要跑到運動公園砍人。

今天下午2時許，警方在超商附近的建物裡又找到1具遺體，全案總計2死2傷，由於案情重大且兇嫌行蹤不明，除了始興警察署之外，當局還出動刑事機動隊、機動巡查隊等特殊警力全面追捕。

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