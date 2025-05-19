為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓京畿道驚傳2死2傷砍殺案 兇嫌為中國朝鮮族

    南韓京畿道始興市發生2死2傷砍人事件，嫌犯為50來歲的中國朝鮮族。圖為始興警察署。（圖擷自韓國地方文化百科網站）

    南韓京畿道始興市發生2死2傷砍人事件，嫌犯為50來歲的中國朝鮮族。圖為始興警察署。（圖擷自韓國地方文化百科網站）

    2025/05/19 16:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道始興市，今（19日）接連有2人遭到砍傷，警方循線追查後在不同地點發現2具遺體，目前已鎖定嫌犯是50來歲的中國朝鮮族（中國少數民族之一），正在全力追緝當中。

    《韓聯社》報導，始興警察署表示，今天上午9時34分許，市內正往洞一處便利商店的60多歲女老闆遇襲，腹部、臉部都有刀傷，傷勢相當嚴重已送往醫院治療。

    警方調閱監視器影像後，推斷事發時從超商外開過去的車輛為兇嫌所駕駛，並從車牌追查出住處地址，沒想到破門而入時驚見1具死亡多天的遺體，屋內並未發現嫌犯的蹤影。

    到了今天下午1時21分許，這名中國朝鮮族又在距離超商約2公里的運動公園犯案，將7旬老者砍成重傷，目前尚不清楚為何他要跑到運動公園砍人。

    今天下午2時許，警方在超商附近的建物裡又找到1具遺體，全案總計2死2傷，由於案情重大且兇嫌行蹤不明，除了始興警察署之外，當局還出動刑事機動隊、機動巡查隊等特殊警力全面追捕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播