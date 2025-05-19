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    日版「燒肉粽」事件！大阪老翁44樓墜下壓死路過5旬腳踏車騎士

    日本大阪街頭上演燒肉粽事件翻版，50多歲腳踏車路人遭70多歲墜樓老翁砸死。（擷取自@livedoornews/X）

    日本大阪街頭上演燒肉粽事件翻版，50多歲腳踏車路人遭70多歲墜樓老翁砸死。（擷取自@livedoornews/X）

    2025/05/19 16:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪北區今（19）日上午驚傳悲劇，一名70多歲男子自高樓墜落，竟意外砸中另名路過的腳踏車騎士，造成兩人送醫搶救後均宣告不治，現場畫面怵目驚心。

    據《NHK》報導 ，當地時間11時30分左右， 一名女子行經大阪市北區一棟公寓前時，忽然聽見一聲巨響，竟是有人從高處墜落，還波及一名騎腳踏車經過的男性。

    大阪警方獲報到場，發現一名70多歲男子與50多歲男子倒臥在地，皆已失去意識，雖緊急送醫仍回天乏術。初步調查顯示，墜樓的70多歲老翁是從44層高的自家大樓墜下，造成無辜路人枉死。

    被波及男子的腳踏車幾乎全車變形，車體彎曲扭折，地面還留有大片血跡，現場怵目驚心。目前，警方仍在釐清70多歲男子的墜樓原因。

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