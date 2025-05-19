美俄通話前夕煙硝濃！ 傳普廷自認佔上風 歐洲憂川普硬推協議

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷預計19日通話，討論烏克蘭戰爭與可能的停火協議，引發歐洲多國高度關注。（法新社資料照）

2025/05/19 16:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普預定19日與俄羅斯總統普廷通電話，歐洲領袖正極力勸阻川普避免倉促達成協議。據悉，普廷自信俄軍能在年底前突破烏克蘭防線，全面控制頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松四區。

《彭博》報導，一位了解普廷想法的匿名人士透露，俄方認為戰場局勢有利，普廷幾無讓步意願。歐洲官員擔憂，川普可能強推不利烏克蘭的和解方案。烏克蘭戰爭已進入第四年，川普急於終結衝突，冀望與普廷直接對話促成協議。然而，普廷未展現停火意願，俄軍仍在緩慢推進，引發基輔及歐洲各國對烏克蘭恐被迫割地的關切。

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卡內基國際和平基金會資深研究員科夫曼（Michael Kofman）表示，俄方目前缺乏停火動機。歐洲官員感受到美國推動停火的努力即將攤牌，卻不確定川普若談判受挫，會否加碼對俄施壓，或轉向其他議題。川普承諾通話後向烏克蘭總統澤倫斯基及北約盟友簡報。

儘管和平呼聲高漲，兩位接近克里姆林宮的消息人士指出，普廷準備長期作戰，對美國進一步制裁處之泰然。政治顧問馬可夫（Sergei Markov）分析，普廷試圖在軍事進攻同時維持談判，無意讓對話破局。上週五，德國總理梅爾茲、法國總統馬克宏及英國首相施凱爾與川普通話，提醒普廷一再拖延，盼川普避免強推損及烏克蘭的協議。澤倫斯基參與通話，卻因近期局勢顯得疲憊不堪，原本期待的川普制裁承諾未兌現。

倫敦戰略情報公司Prism資深分析師伊利亞斯（Bota Iliyas）指出，普廷未受川普政府嚴正反制，氣焰更盛，將推動俄方版本的停火方案。俄羅斯18日對烏克蘭發動開戰以來最大規模無人機攻擊，澤倫斯基則在梵蒂岡參加教宗良十四世就職彌撒，與美國副總統范斯會面，化解先前緊張關係。川普同日與梅爾茲、施凱爾、馬克宏及義大利總理梅洛尼，強調無條件停火及和平談判的必要性。

普廷戰場信心與西方評估相左。英國智庫國際戰略研究所（IISS）陸戰專家貝瑞（Ben Barry）認為，俄軍傷亡慘重，年底前難以實現目標。俄軍內部亦質疑攻勢成效，尤因烏克蘭無人機戰力使俄方損失加劇。然而，俄方在上週五伊斯坦堡談判中堅持要求烏軍撤出上述四區。

普廷若過分自信，可能促使川普兌現制裁威脅。歐洲官員透露，川普考慮讓參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）的制裁法案推進。美國國務卿魯比歐表示，近兩個月已多次警告俄方，制裁即將到來。芬蘭總統史塔布對法案進展審慎樂觀，稱結果取決於川普與普廷的對話。

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