印尼「公火山」再噴發！火山灰柱衝破千米高 警戒飆最高級

印尼勒沃托比公火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）爆發，火山灰柱直衝天際，景象驚人。（法新社）

2025/05/19 15:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕印尼東部知名旅遊勝地弗洛勒斯島（Flores Island）上的勒沃托比「公火山」（Mount Lewotobi Laki-Laki）於19日再度猛烈噴發，火山灰柱直衝雲霄超過1公里高。印尼當局已將該火山的警戒級別提升至國內4級系統中的最高等級，情勢令人憂慮。

《法新社》報導，根據印尼火山地質災害減災中心報告，這座海拔1584公尺的火山於19日凌晨稍過午夜時分噴發，形成的火山灰雲高達火山頂上方1.2公里。當地時間上午9時36分（台北時間上午8時36分），該火山再度爆發。

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印尼地質局18日晚間已將這座雙峰火山升至最高警戒。局長瓦菲德（Muhammad Wafid）警告，「公火山」活動依然劇烈，未來噴發規模恐超越以往。火山監測機構指，19日連串噴發曾將火山灰噴至山頂上方6公里高。

瓦菲德強烈呼籲當地居民佩戴口罩，以防吸入火山灰危害健康。同時，他也指示民眾，禁止在火山口周圍至少6公里範圍內進行任何活動，以確保安全。

此外，瓦菲德特別提醒，若當地出現大雨，需警戒可能發生的火山泥流災害。這種夾帶大量泥沙與火山碎屑的泥流具有極強破壞力，對於居住在發源自火山山頂河流沿岸的社區構成嚴重威脅。

事實上，這座「公火山」（Laki-Laki在印尼語中意為「男性」）去年11月曾多次噴發，造成9人喪生，迫使數千民眾撤離家園，並導致大量往返峇里島的國際航班取消。

值得一提的是，勒沃托比「公火山」與另一座較為平靜但海拔較高的勒沃托比「母火山」（Mount Lewotobi Perempuan，「Perempuan」在印尼語中意為「女性」）相鄰，後者海拔達1703公尺。這對火山的「公、母」命名反映了當地文化特色，也為這座雙峰火山增添了獨特魅力。

印尼是一個由眾多島嶼組成的廣大群島國家，由於地理位置恰處於環太平洋火山帶，因此地震與火山活動頻繁，當地居民對此類天災已有相當警覺。

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