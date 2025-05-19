中國「雙面司機」出賣脫北者 逃亡運費、檢舉獎金兩頭賺

中國司機示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/05/19 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多從北韓逃離至中國的「脫北者」為了前往南韓，經常會採取「接力式轉運」的策略，由不同的中國司機協助運送，以躲避中國警方的監控。然而，部分司機為了自身利益，收了脫北者的錢後，偷偷向警方檢舉，導致原就艱辛的逃亡之路變得更加危險且難以預測。

據《每日北韓》報導，今年2月，有兩名分別年約50多歲與30多歲、居住在吉林省的脫北者在逃亡過程中遭公安逮捕。兩人原透過數名中國司機採「接力轉運」方式一路南下，行至湖南省時突遭警方逮捕。

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脫北者當時還摸不著頭緒，直到偷聽警察們的對話才得知，一名曾載送過他們的司機在收了錢後，轉頭向警方舉報。警方接獲司機檢舉後並未馬上逮人，而是等候脫北者抵達湖南，再一併抓捕後續協助的另一位司機。

接力式轉運本是逃避嚴密監控的避險策略，但部分中國司機卻暗中操作，表面收費協助，私下卻向警方通風報信以獲取檢舉獎金，並藉此躲避可能的法律責任。有司機甚至主動檢舉脫北者，試圖換取自身減刑。

中國境內多年來存在不少長期滯留的脫北者，他們一旦決心前往南韓，往往是希望結束長期非法身份的處境，過上自由安穩的生活。然而如今面對公安的高壓監控與「內鬼司機」的雙重威脅，脫北行動變得更加複雜且危險。據悉，這次被捕的兩名脫北者目前已獲釋，但兩名涉案中國司機則遭到刑事處分。

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