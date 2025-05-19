數百名盧安達屠殺事件難民陸續返回家園 多數是婦女與兒童

17日有數百名居住在剛果東部的盧安達難民被遣返回國。（美聯社）

2025/05/19 13:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕電影《盧安達飯店》是以盧安達種族大屠殺為原型進行翻拍，而現實中因當年事件逃離的難民也在近年陸續回國，17日有數百名居住在剛果東部的盧安達難民被遣返回國，當地政府表示，這些難民大多數都是婦女與兒童。

據《美國全國公共電台》（NPR）報導，這些難民約有360人是乘坐由盧安達當局提供的巴士，並由聯合國難民署（UNHCR）等相關單位負責護送，總共預計送2000人回國。盧安達魯巴武縣（Rubavu District）縣長穆林德瓦（Prosper Mulindwa）表示，很高興這些同袍回歸，他們將會為國家發展注入新的力量。

請繼續往下閱讀...

盧安達種族大屠殺發生在1994年4月7日到7月15日，期間激進派胡圖族人肆意殺戮溫和派胡圖族人以及少數族裔的圖西族人，據統計，光是在這段期間內遇害的人數就高達80萬人，期間有許多難民出逃，剛果便是其中一個流亡地點。本次遣返行動是基於盧安達、剛果與聯合國難民署間已實施十多年的三方協議，盧安達當局聲稱，目前已經有超過10萬多名難民回國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法