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    顛覆刻板印象！ 世界最強壯男人賽 「溫柔巨漢」展現力與美

    「世界最強壯男人」大賽中，南非選手尼爾（Rayno Nel）奮力舉起重達154公斤的馬戲團槓鈴。這些「溫柔巨漢」們正用行動挑戰外界對大力士「脾氣火爆」的刻板印象。（法新社）

    「世界最強壯男人」大賽中，南非選手尼爾（Rayno Nel）奮力舉起重達154公斤的馬戲團槓鈴。這些「溫柔巨漢」們正用行動挑戰外界對大力士「脾氣火爆」的刻板印象。（法新社）

    2025/05/19 14:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一群挑戰人類力氣極限的「巨漢」們，正齊聚美國加州首府沙加緬度（Sacramento），參加為期四天（5月18日至21日）的年度「世界最強壯男人」（World's Strongest Man）大賽。這些外表孔武有力的選手們，不僅在賽場上展現驚人力量，更希望藉此打破外界對於大力士「有勇無謀」、「脾氣暴躁」的刻板印象，證明自己是擁有細膩情感的「溫柔巨漢」。

    《法新社》報導，澳洲籍、重190公斤的威廉斯（Eddie Williams）平日是小學老師，週末是婚禮歌手。他坦言，有人認為舉重者是「愛亂扔重物的火爆份子」，但他笑稱自己「可以是開心果，也能舉重物」。其妻漢娜（Hannah Williams）也說：「他們是可愛、充滿愛心的溫柔巨人，還會互相加油。」

    加拿大籍前冠軍、擁運動生理學碩士的胡珀（Mitchell Hooper）指出，外界誤解大力士是「沒受過教育的肌肉棒子」，但實則「很多選手有高等學歷，我們為挑戰自我而訓練」。

    美國選手科爾尼（Rob Kearney）將鬚髮染成彩虹色，自稱「世界最強壯的同志」，盼「打破對『陽剛之氣』的刻板看法」。他認為力量不只看硬舉重量，「更關乎你為人、如何自持及支持他人」。

    「世界最強壯男人」大賽自1977年首辦，專業度日增，近14年已誕生八項世界紀錄。諸如「泰坦拋擲」（Titan's Toss）、「阿特拉斯巨石」（Atlas Stones）等項目，皆挑戰艱鉅。

    營養對鍛鍊巨大力量至關重要。南非新手、機械工程師尼爾（Rayno Nel）為每日攝取6000大卡，需嚴格飲食與苦練，他坦言犧牲但「熱愛這一切」。75歲前參賽者豪根（Odd Haugen）則強調專注力：「你必須全神貫注，因那些東西非常重！」

    胡珀也坦承頂尖大力士的辛酸：「每天痛醒，全身痠痛，塞不進腸胃，戴呼吸中止症儀器，總是很熱、流汗。」但他補充，「好處也很酷」，如粉絲親友的熱情支持。

    賽場上，競爭雖激烈，同袍情誼卻處處可見。選手們會為對手加油。科爾尼認為，這種支持是對刻板印象的最佳反駁：「看到男人們互相擁抱、歡呼、支持，才真正展現力量的意義。」

    美國前大力士選手科爾尼（Rob Kearney）現身「世界最強壯男人」大賽，他鮮明的造型與「世界最強壯同志」的稱號，旨在挑戰傳統的陽剛定義。（法新社）

    美國前大力士選手科爾尼（Rob Kearney）現身「世界最強壯男人」大賽，他鮮明的造型與「世界最強壯同志」的稱號，旨在挑戰傳統的陽剛定義。（法新社）

    加州沙加緬度的「世界最強壯男人」大賽吸引眾多粉絲到場，他們以熱情歡呼支持場上的「溫柔巨漢」，共同見證力量與汗水的較量。（法新社）

    加州沙加緬度的「世界最強壯男人」大賽吸引眾多粉絲到場，他們以熱情歡呼支持場上的「溫柔巨漢」，共同見證力量與汗水的較量。（法新社）

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