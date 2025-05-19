墨西哥訓練艦撞上布魯克林大橋2死19傷 疑水流湍急所致

墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」失控撞上紐約東河的布魯克林大橋，造成至少2人死亡、19人受傷。官員與專家認為，此事件可能與水流湍急有關。（美聯社）

2025/05/19 12:56

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」（Cuauhtémoc）在出訪美國紐約期間，於17日晚間航行時疑似失去動力，船隻失控撞上紐約東河的布魯克林大橋，船上三根桅杆全數斷裂，造成至少2人死亡、19人受傷。針對此意外，紐約當地官員及商船船員認為，「夸烏特莫克號」失去動力後疑似被湍急水流沖著走，整艘船倒退後撞上大橋。

綜合外媒報導，從目擊者拍攝的碰撞畫面顯示，「夸烏特莫克號」以「全速後退航行」的姿態撞向大橋，顯示艦長失去了對引擎的控制，有部分聲浪質疑，引導「夸烏特莫克號」的拖船是否過早脫離，是否應該被一直跟著「夸烏特莫克號」，直到它駛向大海為止。

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一名了解事件調查狀況的紐約市高級官員指出，「夸烏特莫克號」當時朝向「錯誤的方向」行駛，先前「夸烏特莫克號」停靠在曼哈頓17號碼頭，當「夸烏特莫克號」駛出港口時，應該在另一個加油碼頭停留，接著出海前往冰島。

官員指出，「夸烏特莫克號」船長告訴調查人員，在船舵故障之後，整艘船失去控制，官員認為「夸烏特莫克號」可能遭遇某種機械故障，導致失去動力。

經營航運部落格、曾駕駛多艘船舶航經紐約港的商船船員梅爾科利亞諾 （Sal Mercogliano）表示，包括船隻高度、強勁水流、強風以及缺乏的拖船護航控制等，種種因素加總導致這場悲劇。梅爾科利亞諾提到，對於「夸烏特莫克號」來說，最明智做法是提前兩個小時離開，也就是海水退潮時，「我不認為他們曾想過，他們的引擎竟會把船推向橋樑」。

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