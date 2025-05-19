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    生死未卜！ 班禪喇嘛遭北京當局綁架30週年 魯比歐籲停止迫害

    班禪喇嘛已消失長達30年，美國國務卿魯比歐（見圖）18日呼籲北京將其釋放。（法新社資料照）

    班禪喇嘛已消失長達30年，美國國務卿魯比歐（見圖）18日呼籲北京將其釋放。（法新社資料照）

    2025/05/19 13:27

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1995年5月17日，時年6歲的西藏精神領袖、第11世班禪喇嘛根敦確吉尼瑪（Gedhun Choekyi Nyima）遭中國當局綁架，至今下落不明。美國國務院本月18日發布新聞公告，指班禪喇嘛已消失30年，呼籲北京面對事件真相並負起責任。

    綜合媒體報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日在聲明中指出，當年達賴喇嘛才剛認定這名年幼的男孩是藏傳佛教的重要領袖，3天後中國官方就綁架了他和他的家人，且音訊全無至今。

    魯比歐強調，中國當局應該立即釋放根敦確吉尼瑪，並停止迫害藏人的宗教信仰自由。

    達賴喇嘛、班禪喇嘛是藏傳佛教兩大宗教領袖。歷史上兩者互為師徒，相互認證對方的轉世靈童。1995年5月14日，西藏精神領袖14世達賴喇嘛公開宣布，6歲的根敦確吉尼瑪為第11世班禪喇嘛。

    本月17日，流亡藏人也在印度達蘭薩拉（Dharamsala）舉行抗議活動，譴責中國扣押他們的精神領袖根敦確吉尼瑪30週年，要求中國政府公布其下落、釋放他和他的家人。

    14世達賴喇嘛將於7月6日迎來90歲生日，隨著他年事漸高，下一任「轉世靈童」受到各界高度關注。

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