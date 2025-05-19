川普與普廷關鍵通話前 澤倫斯基羅馬外交衝刺晤美歐要員

烏克蘭總統澤倫斯基（左）18日在羅馬與新任教宗良十四世會面，尋求教廷在終結烏克蘭戰爭中扮演更積極角色。（美聯社）

2025/05/19 10:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷預計於週一就終結烏克蘭戰爭舉行備受矚目的電話會談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基週日在羅馬與美國高階官員及多位歐洲領袖密集會晤，展開關鍵外交斡旋。此前，莫斯科與基輔多年來首次直接會談於上週五未能達成停火協議。

《美聯社》報導，澤倫斯基在美國駐義大利大使館官邸，與美國副總統范斯及國務卿魯比歐舉行了會談。稍早，他剛參加完聖伯多祿廣場上新任教宗良十四世的就職彌撒。澤倫斯基在社群媒體上表示，他向美方強調了「真正外交」的必要性，並重申烏克蘭對「全面且無條件停火」的承諾。他透露，雙方討論了對俄制裁、雙邊貿易、國防合作，以及先前在伊斯坦堡會談中與俄方達成的換俘計畫。

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川普曾表示，他計劃先與普廷討論如何停止烏克蘭的「流血衝突」，隨後再與澤倫斯基及北約多國領袖通話，凸顯此次通話的高度複雜性與多方利害關係。

澤倫斯基在彌撒後也與新任教宗會面，他在社群媒體寫道：「教廷的權威與聲音能在終結這場戰爭中扮演重要角色。」他感謝梵蒂岡願意成為烏俄直接談判的平台。魯比歐則於週六表示，在教宗良十四世誓言將親自「竭盡所能」協助結束戰爭後，梵蒂岡可望成為和平談判的場所，呼應了教廷長久以來的提議。

外交努力不僅限於美烏及教廷。歐盟執委會主席馮德萊恩在羅馬與范斯及義大利總理梅洛尼會面前，也敦促各方「推動事態進展」。德國總理梅爾茨透露，他在教宗就職典禮場邊與澤倫斯基及魯比歐進行了交談，並已和法國、英國領袖達成共識。

梅爾茨向記者表示：「我強烈感覺到，歐洲與美國都決心共同努力，且目標明確，以確保這場可怕的戰爭儘快結束。」

儘管各方頻繁進行外交努力，但通往和平之路依然充滿挑戰。先前普廷曾主動提出直接談判（非總統級別）以替代30天停火方案，隨後卻拒絕澤倫斯基在土耳其舉行元首會晤的建議。最近的伊斯坦堡會談雖未成功促成停火，但雙方在交換千名戰俘上取得共識，烏方情報首長預估最快下週即可進行。在此複雜局勢下，澤倫斯基的密集外交行動，正是為即將到來的關鍵性高層通話爭取更有利的談判基礎。

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