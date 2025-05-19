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    中共中央軍委人事變動 苗華落馬張升民主管政工部

    中共中央軍事委員會領導層近年有多人涉及貪腐而落馬，觸發工作和人事重新調配，據指出，中央軍委委員張升民（見圖）已接替苗華主管政治工作部，甚至不排除兼任主任。（截自網路）

    中共中央軍事委員會領導層近年有多人涉及貪腐而落馬，觸發工作和人事重新調配，據指出，中央軍委委員張升民（見圖）已接替苗華主管政治工作部，甚至不排除兼任主任。（截自網路）

    2025/05/19 10:31

    〔中央社〕中共中央軍事委員會領導層近年有多人涉及貪腐而落馬，觸發工作和人事重新調配，據指出，中央軍委委員張升民已接替苗華主管政治工作部，甚至不排除兼任主任。

    星島日報今天刊文指出，中共20大以來，軍方掀起反腐，軍委領導層除了統帥之外共有6人，至今倒了3人，包括已經移交司法部門的前軍委委員、國防部長李尚福，以及被罷免全國人大代表職務的軍委委員、軍委政工部主任苗華。

    此外，久未露臉的政治局委員、軍委副主席何衛東也凶多吉少。

    文章透露，中國「第7次全國自強模範暨助殘先進表彰大會」日前在北京舉行，身兼軍委紀委書記張升民代表軍方參加了大會。

    文章表示，殘疾人事務在軍隊通常由政工部分管，這意味著張升民已經主管政工部，甚至不排除兼任主任。

    據指出，在「2014年的第5次全國自強模範暨助殘先進表彰大會」上，代表軍方參加的是軍委委員、總政治部主任張陽；2019年的第6次大會，由於苗華出訪古巴，當時由張升民代為參加。

    去年11月，苗華被官方停職檢查，上月底又遭罷免全國人大代表職務，顯示出他的問題正在升級，相信政工部主任職務已被免去。至於軍委委員職務，或許還需要經過一定程序。

    文章透露，苗華長期在駐福建第31集團軍服役，盛傳一名廈門著名房地產商去年底涉案，被軍委監察委員會留置，已帶走半年。

    文章指出，中央軍委政工部相當於軍委的中組部加中宣部，主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的張升民主管，也順理成章。

    據介紹，67歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），也是政工幹部，曾任解放軍總政治部辦公廳政研室主任，後來擔任第二炮兵指揮學院政委、二炮部隊政治部主任；2015年返京擔任中央軍委訓練管理部首任政委、後勤保障部政委等職；2017年擔任中央軍委紀委書記，身兼中紀委副書記，迄今超過8年，是19屆、20屆中央軍委委員。

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