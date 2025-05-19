南韓總統大選首場電視辯論 李在明「親中言論」成話題

李在明的「親中言論」成為焦點，「國民力量」候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫針對此作為切入點，針對李在明的對中外交立場展開攻防。圖為李在明。（路透）

2025/05/19 10:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選將於6月3日舉行，主要總統候選人18日晚間進行首場電視辯論會，經濟問題成為雙方攻防焦點，而民調領先的共同民主黨候選人李在明的「親中言論」成為焦點，「國民力量」候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫針對此作為切入點，針對李在明的對中外交立場展開攻防。

根據南韓《韓聯社》報導，李在明先前曾在公開場合表示，無論台灣海峽發生什麼，中國和台灣如何發展均與韓國無關，韓國不應介入兩岸關係問題，「我們只要把自己發展好，對中國和台灣說謝謝就可以了」。

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針對李在明先前的言論，金文洙表示，從美國立場來看，李在明可說是不斷地釋放出驚人訊號；李俊錫也質疑，李在明提議別對兩岸問題插手，「此言論未免過於親中」，如果美國出現「南北韓打起來也無所謂」的立場，南韓會很為難。

針對兩人的質疑，李在明回應，金文洙與李俊錫的看法過於片面，應該以國家利益為核心考量，南韓沒必要深度介入兩岸問題。李在明強調，一再往他身上貼「親中標籤」，韓美同盟是南韓外交與國家安全的基本支柱，這點無庸置疑，但這不代表南韓要將所有籌碼都押在韓美關係上，與中俄之間的關係同樣重要，也必須妥善處理。

李在明被問到，是否會支持在潛在兩岸衝突中進行干預，李在明拒絕給出明確答覆，強調應該要根據國家利益靈活應對，李強調，「外交關係是流動的，應該依情勢做出相對應的反應」。

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