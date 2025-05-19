中國男酒駕撞傷4小學生肇逃 矢板明夫：嚴重衝擊日本社會

日本埼玉縣三鄉市14日傍晚發生中國人酒駕衝撞小學生事件，造成4人受傷。（擷取自@PONURU_SDBH/X）

2025/05/19 11:38

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日本埼玉4小學生被撞傷 肇事中國男被查出酒駕

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣三鄉市14日傍晚發生一起震驚社會的交通事故，1名中國籍男子涉嫌酒後駕駛衝入排隊回家的小學生隊伍，造成4名學童受傷，其中1人重傷。然而，肇事後2名中國籍男子未報警即逃逸，直到第4天才陸續自首，引發社會譁然。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，這起事件帶給日本社會巨大衝擊，不僅反映出外國駕照制度的重大漏洞，也有人批評這2名中國人缺乏道德與責任感。

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矢板明夫18日在臉書粉專發文表示，這起事件引起廣泛討論與憤怒。14日傍晚，一輛休旅車衝向正在排隊走路回家的小學生隊伍，駕駛與副駕駛為2名男子，案發時有下車查看狀況，但沒有報警也沒有叫救護車便直接離開。最終造成4名小學生受傷，其中有1人重傷。隨著調查進行，警方判斷2名肇事逃逸的男子都是中國人。最初這起事件被認為可能是報復社會或是仇恨日本的「張獻忠式事件」，造成日本社會十分緊張。

矢板明夫指出，直到案發後第4天，這2名男子才先後前往埼玉縣警局自首。其中，42歲的鄧洪鵬坦承當天駕駛的車輛確實有撞到小學生，但並沒有打算肇事逃逸，而是在詢問狀況，對方表示沒有大礙後才開車離去。原來當天2人喝酒後，鄧洪鵬開車送25歲的王洪利回家。日本警方以違反「道路交通法」（酒駕）等理由逮捕2人。按照日本法律，明知司機酒後開車的同乘者也有坐牢的風險。

矢板明夫續指，相關新聞的網站湧入大量的留言，很多是譴責日本政府對於外國人駕照核發的寬鬆政策，也有人批評這兩名中國人缺乏道德和責任感。「酒駕、衝入小學生的隊伍，然後逃逸」，這起事件帶給日本社會巨大衝擊。

矢板明夫提到，日本政府這幾年為了吸引外國勞動力，對外國人發行駕駛執照時過於寬鬆。如果有中國駕照，只要筆試通過簡單的中文考卷，就可以換日本的駕照，以致於有中國的旅遊業者甚至組織「考日本駕照旅遊團」，台灣政府也要防範類似的事情發生。

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