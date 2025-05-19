時代變了！南韓年輕人認同「未婚生子」創新高 官方擬支持

南韓女性政策研究院19日證實，該國20至39歲男女對未婚生子的接受度0逐年上升。圖為南韓首都首爾明洞街頭。（路透資料照）

2025/05/19 11:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女性政策研究院19日發布一項研究結果顯示，南韓20至39歲男女對未婚生子的接受度逐年上升。其中，女性接受度提升幅度高於男性，引發關注。

據《韓聯社》報導，此項研究由直屬南韓總統的低生育與老齡社會委員會委託進行，利用南韓統計廳調查數據重新分析。結果顯示，20至39歲民眾對未婚生子持正面看法者，比例逐年上升。

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從2008年到2024年，南韓20至29歲男性對未婚生子的認同度從32.4%升至43.1%；20至29歲女性從28.4%升至42.4%，女性認同度的升幅（14個百分點）高於男性（10.7個百分點）。

同期，30至39歲男性從28.7%升至43.3%；30至39歲女性從23.9%升至40.7%，女性升幅（16.8個百分點）高於男性（14.6個百分點）。

與此同時，南韓保健福祉部發布的數據顯示，截至2022年，南韓未婚生子率僅為3.9%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）成員國同年均值（41%）。

2023年，南韓未婚生子率升至4.7%。隨著社會觀念轉變，南韓政府將未婚生子視為緩解出生率下降的對策之一，正研擬提供相關政策支援。

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