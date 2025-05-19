印度洋火山旁棲息「鐵甲鱗足螺」 會生鏽、雌雄同體、不吃飯也能活

被譽為「海洋穿山甲」的鱗足螺，其足部的鐵質鱗甲賦予牠在深海熱泉的極端環境中絕佳的防護能力。（圖：香港科技大學/HKUST）

2025/05/19 09:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度洋深處，水深近3千公尺的火山熱泉旁，棲息著一種奇特的腹足綱生物，名為鱗足螺（Scaly-foot snail, Chrysomallon squamiferum）。牠的足部覆蓋數百片鐵質鱗片，猶如中世紀騎士的鎧甲，因此常被暱稱為「火山蝸牛」或「海洋穿山甲」。這種螺殼長約5公分的生物，憑藉吸收熱泉噴出的富礦液體強化其鱗甲，從而適應水溫高達攝氏400度的嚴苛環境。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，鱗足螺的鱗片由硫與鐵離子反應生成硫化鐵奈米顆粒，展現出驚人的硬度與韌性。其螺殼外層同樣覆有硫化鐵，使牠成為目前已知唯一利用鐵元素來強化外殼的多細胞動物。2015年，英國威爾斯國家博物館（National Museum of Wales）接收其兩隻標本時，曾被特別叮囑：保存液須絕對避免含水，以防珍貴的螺體氧化生鏽。

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在這身堅實的鐵甲之下，鱗足螺擁有一顆相對體積異常巨大的心臟，約占其身體總質量的4%，堪稱動物界中依比例而言最大的心臟。在氧氣極為稀薄的深海環境中，這顆強勁的心臟不僅維持其自身生命，更關鍵的是為寄居於食道腺中的大量共生細菌有效供氧。成年後的鱗足螺幾乎不再直接進食，其生存所需的全部營養，均仰賴這些共生細菌利用熱泉中的化學物質進行合成，宛如一個內建的高效「生物食物工廠」。

鱗足螺在生殖上屬於雌雄同體，意即每個個體兼具雄性與雌性生殖器官，這種特性被認為是為了適應深海中個體間相遇機會稀少的繁衍挑戰。牠們在水深約2780公尺的印度洋底緩慢爬行，目前科學家僅在東非島國模里西斯（Mauritius）以東的3處特定熱泉區發現其蹤跡，顯示其棲地極為特殊且侷限。這種獨特的深海生物，不僅吸引科學家深入研究生物礦化、共生關係等生命奧秘，其脆弱的生態系統也面臨未來深海礦產開發可能帶來的潛在威脅。

圖為來自不同深海熱泉族群的鱗足螺，其足部鱗片的顏色因棲息地化學環境差異而呈現不同樣貌，從深黑色、古銅色到淺黃白色皆有。（圖：香港科技大學/HKUST）

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