英男無照開車撞死母 法院判刑11年

英國男子開車衝撞自己父母開的車，造成母親身亡，父親則是重傷，示意圖。（法新社）

2025/05/19 11:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國雷迪奇（Redditch）2024年4月23日發生了一起天倫悲劇，一名未持有正規駕照的男子開車衝撞自己父母所駕的車，造成母親身亡，父親則是重傷。16日法院判決出爐，該名男子須入獄11年3個月，並被禁止駕駛車輛12年6個月。

據《每日郵報》報導，這名僅擁有臨時駕照的24歲男子阿里（Khizer Ali）原本駕駛著妹妹的車，將車開到洗車場後換成母親的車上路，據了解，阿里在限速40英里（約64.37公里）的路段以時速59英里（約94.95公里）嚴重超速行駛，一路上甚至差點與對向來車擦撞，想不到車輛失去控制，直接與父母所駕駛的車輛相撞，造成母親死亡，父親重傷。

請繼續往下閱讀...

事發後阿里逃離了現場，隨後在家中被警方逮捕，被警察詢問是否有駕照時，阿里拒絕回答，一查才發現他僅持有臨時駕照。當地警察局指出，阿里根本不該駕駛這輛車，尤其是他沒有駕照，16日法院判決結果出爐，阿里須服11年3個月的刑期，同時禁止駕駛車輛12年6個月，妹妹也因借車給無照駕駛的阿里吃上官司，法院預計6月作出判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法