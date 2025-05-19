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    日本大阪世博黃牛橫行！藏壽司免費預約席賣到400元

    日本大阪關西世界博覽會出現黃牛，藏壽司的免費預約席被轉賣到1000至2000日圓。大阪世博藏壽司店面示意圖。（圖擷自@Bunan_C4U「X」帳號）

    日本大阪關西世界博覽會出現黃牛，藏壽司的免費預約席被轉賣到1000至2000日圓。大阪世博藏壽司店面示意圖。（圖擷自@Bunan_C4U「X」帳號）

    2025/05/19 09:42

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西世界博覽會，有部分熱門設施每天都是一位難求，包括義大利館、知名迴轉壽司藏壽司等等，導致黃牛開始打起販售預約名額的主意，其中藏壽司的免費預約席，在社群平台被轉賣到1000至2000日圓（約新台幣208至416元）。

    《讀賣新聞》報導，一般來說，民眾若想預定大阪世博會的場館、餐廳，必須使用購買入場券後所取得的「世博ID」進行登記，不過，義大利館提供自有的APP讓遊客預約，藏壽司也是使用公司本來就有的訂位系統，使得沒買入場券的也能搶走預約票。

    在日本門票交易網站Ticket Jam（チケジャム）上，能看到有13份義大利館入場QR碼在販售，價格從1500至2700日圓（約新台幣312至561元）不等，而且先前已有交易完成的個案。

    據了解，義大利館到10月13日世博閉幕為止的預約人數已經額滿，使得想要入館但沒搶到預約的民眾只能在門口大排長龍，來自長崎縣佐世保市的69歲觀光客，在排隊時對於預約大量被黃牛搶佔的情況相當氣憤，義大利館18日透露他們已在商討應對措施。

    至於藏壽司方面，業者已在X等社群平台上看到數十個預約名額被轉賣，對此藏壽司做出嚴厲警告，若會員被發現有販售預約席的行為，公司方面將取消預定並考慮採取法律行動。

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