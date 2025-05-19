美國紐奧良爆大規模逃獄！仍有7人在逃 FBI公開懸賞

美國紐奧良爆發大規模越獄事件。（路透）

2025/05/19 10:27

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州紐奧良市一所監獄16日凌晨有10名男子越獄，從牢房馬桶後面的一個大洞逃出，而囚犯逃獄時適逢獄方人員用餐，直到獄方發現有囚犯逃獄後，已經過了幾個小時。截至18日已有3人被捕，剩餘7人仍在逃，美國聯邦調查局（FBI）對此公開懸賞，為每名囚犯提供1萬美元獎勵。

綜合外媒報導，FBI探員特拉普（Jonathan Trapp）18日在記者會中表示，10名逃獄囚犯中仍有7人在逃，囚犯皆為男性，年齡從19歲至42歲不等，面臨多項罪刑指控，包括嚴重攻擊、家庭暴力和謀殺等罪嫌。特拉普研判，逃獄進入第三天，他相信可能有民眾在協助這些逃犯，而FBI將以每名囚犯提供1萬美元懸賞獎勵。目前至少有10多個執法單位針對此案搜查。

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路易斯安那州警方指出，出於安全因素，警方無法對外提供調查範圍和目標等詳細資訊，警方提到，一個多個機構組成的工作小組正在監獄周邊搜尋剩餘的逃犯。紐奧良堂區（Orleans Parish）警長辦公室18日指出，目前已有3名監獄管理人員停職且不支薪，靜待內部調查結果。

警方指出，這批囚犯是在16日凌晨1點多將固定在牆上的牢房馬桶與水槽拆開，並破壞牆面逃出監獄，囚犯還在牆壁上留言「太簡單啦哈哈」（To Easy LoL）。獄方16日上午8點30分點名時才發現有囚犯失蹤，而囚犯逃獄當下，負責看守囚犯的一名文職僱員正離開牢房去用餐。

紐奧良堂區警長赫特森（Susan Hutson）指出，這些囚犯之所以能夠逃離監獄，是因為「門鎖有缺陷」，甚至可能得到警方內部人員的協助。赫特森16日提到關押1400人的紐奧良監獄時表示：「幾乎不可能有人在沒有協助的情況下離開這個監獄。」赫特森表示，過去她曾多次對監獄鎖具表示擔憂，本週她再次呼籲提供資金來修復監獄基礎設施。

路易斯安那州長蘭崔（Jeff Landry）在18日的記者會中提到，這起這起大規模越獄事件可能是路易斯安那州史上最大的越獄事件，「它根本就不應該發生。民眾有權知道事情是怎麼發生的」。

10名囚犯16日凌晨1點多將固定在牆上的牢房馬桶與水槽拆開，還在牆壁留言嘲諷。（圖擷取自X）

囚犯破壞牆面及金屬桿逃出監獄。（圖擷取自X）

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