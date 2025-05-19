白宮大吵後首見面 澤倫斯基與范斯相談甚歡

澤倫斯基（左）與范斯（右）自今年2月在白宮爭吵以來首次會面。（路透）

2025/05/19 08:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日出席天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒，在行程間澤倫斯基與美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面，討論烏俄停火以及對俄羅斯實施制裁等議題，這也是澤倫斯基與范斯自今年2月在白宮爭吵以來首次會面。

澤倫斯基在18日的每日例行談話中提到，在他與范斯、魯比歐的會談中討論日前在伊斯坦堡舉行的談判，強調俄羅斯派出了一個「由非決策者組成的低階代表團」。澤倫斯基重申，烏克蘭已準備好進行「真正的外交」，盡快實現全面、無條件停火十分重要。

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澤倫斯基表示，在會談中他也和范斯談到對於俄羅斯實施制裁的必要性，以及包括美烏雙邊貿易、國防合作、戰場局勢以及即將進行的交換戰俘等議題。澤倫斯基指出，必須對俄羅斯施加壓力，直到他們希望停止戰爭。最後，澤倫斯基也感謝所有美國人民對於拯救生命方面提供的協助。

根據《法新社》報導，一名烏克蘭官員指出，澤倫斯基與范斯的簡短會晤，比起2月份在美國白宮的「災難性爭吵」要好上許多。

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