聽聞拜登罹癌 川普十分難過：祝福早日康復

在聽聞拜登（右）罹癌消息後，川普（左）獻上祝福。（路透）

2025/05/19 07:33

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕82歲的美國前總統拜登（Joe Biden）傳出罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已經轉移到骨骼。消息一出，美國政界紛紛對拜登表達慰問，現任總統川普（Donald Trump）聽聞此事後也為拜登獻上祝福。

綜合外媒報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出：「梅蘭妮亞和我聽到拜登最近的醫療診斷結果後感到非常難過。我們向吉爾Jill Biden）和拜登一家致上最溫暖的祝福，並祝福喬（拜登）早日康復。」

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前副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在社群媒體「X」發文祝福拜登，稱拜登是「鬥士」，相信拜登將樂觀面對這一切。2024年民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，他和家人正為拜登祈禱，稱拜登是他的朋友，也是一位「真正正派的人」。

針對拜登病情，拜登辦公室聲明表示，由於拜登上週因泌尿系統症狀加劇而發現攝護腺結節，16日被診斷出患有攝護腺癌，並伴隨轉移至骨骼的現象，拜登和家人正與醫生討論如何治療。

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