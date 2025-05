詭異畫面瘋傳！土耳其總統緊握馬克宏中指不放

2025/05/19 07:03

〔即時新聞/綜合報導〕法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和土耳其總統艾多根(Tayyip Erdogan),16日均出席在阿爾巴尼亞首都地拉那舉行的歐洲政治共同體峰會,兩人握手時,艾多根緊抓馬克宏的中指不放,長達約10秒,讓馬克宏相當尷尬,這段不尋常的互動畫面,引發網路瘋傳及政治解讀。

綜合外媒報導,畫面中可以看到,馬克宏伸出手與艾多根握手,雙方以看似友好的姿態互拍對方的手,然而,握手後艾多根並沒有放開,而是出人意料地抓住了馬克宏的中指不放,且似乎凝視著遠方。接下來的幾秒鐘馬克宏顯得有些尷尬,他站在那裡說話,試圖把手抽出來。幾秒鐘後,艾多根才鬆開馬克宏的手指,兩位領導人隨即大笑起來。

在整個互動過程中,艾多根一直坐著,而馬克宏則站著。一些網友懷疑整個互動是艾多根在微妙地展示權力,這位土耳其領導人可能在反擊馬克宏透過肢體語言來確立主導地位的企圖。

土耳其媒體《晨報》則評論,關鍵在於馬克宏試圖將手放在艾多根的肩膀上來建立心理優勢,但艾多根不允許,緊緊握住馬克宏手指不放。

有俄羅斯媒體也稱這是一場權力遊戲,並表示,土耳其總統對試圖干預他的行動感到不滿,在阿爾巴尼亞峰會上,他甚至懶得離開座位,他最後的笑容說明了一切。

此事件發生之際,法國和土耳其因一系列地緣政治問題發生外交摩擦,包括北約擴張以及對俄羅斯在烏克蘭戰爭的反應。雖然馬克宏已成為反對俄羅斯侵略歐洲的主要聲音,但艾多根卻保持著更模糊的立場,積極試圖在交戰國之間促成和平協議。土耳其是目前唯一不在俄羅斯不友善國家名單上的北約成員國。

