戰機大顯神威？中國竊喜 美國趁機探查對台海威脅

中國殲-10戰機經常參與中國在台灣與南海的軍事飛行，並被部署攔截美國軍機。圖為侵擾台灣防空識別區的殲-10戰機。（歐新社檔案照）

2025/05/19 05:46

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國外交官從巴基斯坦官員處聽說中國製造的戰機和飛彈擊落數架印度飛機，甚至包括法國製戰機時，北京的反應是「竊喜」，畢竟經過多年與數十億美元的研發投入，中國製武器終於在戰場上接受實戰考驗，並取得成果。

印度與巴基斯坦近日因喀什米爾恐怖攻擊事件爆發衝突，印度7日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴國恐怖分子發動精準打擊，巴方隨即反擊，雙方共出動近125架各式飛機。巴方宣稱，向中國引進的殲-10戰機擊落5架印度戰機，包括3架法國製「飆風」戰機、1架蘇愷-30MKI與1架米格-29。

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但華盛頓郵報引述2名知悉中國官方討論內容的消息人士報導，中國的興奮之情隨即轉向憂慮，因為北京擔心一旦過度炫耀中製武器的戰場勝利，恐將破壞與印度之間本已脆弱的緩和關係，尤其目前中國正試圖將自身塑造為亞洲穩定力量，以對比美國日益不穩的形象。

這場中法武器之間的對決，也為美國與其盟友提供一次難得的機會，藉此評估中國戰機在印太地區的潛在戰力。殲-10戰機經常參與中國在台灣與南海的軍事飛行，並被部署攔截美國軍機。去年，澳洲曾抗議一架殲-10C戰機向伴隨澳洲驅逐艦飛行的直升機發射干擾彈。

在國防部長赫格塞斯領導下，五角大廈已發佈臨時指導方針，將台灣潛在衝突列為首要任務，並規劃重整美軍在印太的部署。

隨後，中國官員與官方媒體在對外口徑上格外謹慎，一方面肯定中國軍工技術的成果，一方面呼籲印度和巴基斯坦這2個擁核鄰國保持克制。中國中央電視台直到10天後的17日，才首次證實此事，聲稱中國外銷型戰機殲-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，且自身無一損失。

央視雖未點明這次空戰的時間及地點，但明顯是指日前發生的印巴空戰。這是中國主流官媒首次談論該次空戰。

2021年，巴基斯坦成為殲-10C戰機的首個海外買家，2022年在巴國國慶閱兵中首度亮相，去年曾參與一次對伊朗的跨境任務，但從未參加真正戰鬥。

印度也公布更多細節，試圖凸顯中製武器在印巴衝突中所扮演的角色，並反駁關於印度防空系統遭擊潰的說法。新德里14日聲稱，印軍部隊在僅僅23分鐘內便「繞過並干擾了巴基斯坦的中國製防空系統」。

中國官員的焦慮與精心調控的訊息傳遞，凸顯北京在南亞地區日益增強的代理軍事力量角色的敏感性。該地區或將成為中國軍工體系首次真正面對西方武器系統的實戰驗證場域。

1名消息人士指出，中國非常小心地處理當前情勢，雖然北京希望展示自身軍工實力的發展成果，但目前並非捲入這類衝突的適當時機。

美國政府一直對中國與巴基斯坦日益緊密的軍事關係表示擔憂，擔心區域穩定與核擴散風險。去年9月，美方對多家向巴基斯坦飛彈計畫供貨的中國企業實施制裁。

中國近年來深化與巴基斯坦的經濟與軍事合作，企圖藉此制衡印度，但北京仍對進一步激怒新德里持謹慎態度。中印2國在2020年爆發邊境衝突後交惡，美國迅速將印度拉入抗中聯盟之列。2022年，前美國總統拜登與印度總理莫迪簽署協議，允許在印度共同生產戰機引擎，宣稱兩國為「全球最親密的夥伴之一」。

澳洲戰略政策研究所高級研究員莫特瓦尼（Nishank Motwani）指出，對中國而言，儘管雙方彼此競爭，但印度仍是重要關係對象，北京不希望迫使新德里進一步倒向美國陣營。

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