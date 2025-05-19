華郵：美檢察官無需司法部廉政處批准 即可起訴國會議員

現任美國司法部長邦迪曾多次指責拜登政府將司法部武器化，誓言要消除對全國最高執法機關的政治干預。（法新社檔案照）

2025/05/19 05:51

〔國際新聞中心／綜合報導〕華盛頓郵報18日引述3名匿名知情人士獨家報導，司法部「廉政處」（PIN）的律師已得知一項提案，即全美國的聯邦檢察官未來可能無需獲得廉政處律師的批准，即可起訴國會議員。

根據該項提案，對公職人員的調查與起訴，在執行關鍵步驟時也不再需要徵詢廉政處律師的意見。這將改變印太操作手冊中長期以來規定調查民選官員方式的條款。

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若此變革獲得採納，原本用來確保對公職人員案件具法律依據且不帶政治動機的審查機制，將不復存在。廉政處由資深檢察官組成，曾主導並核准對紐約市長亞當斯（Eric Adams）及前民主黨聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）涉嫌貪腐的刑事調查。

據報導，司法部發言人已證實這項提案，但強調尚未做出最終決定。

現任司法部長邦迪（Pam Bondi）曾多次指責拜登政府將司法部武器化，誓言要消除對全國最高執法機關的政治干預。自上任以來，邦迪密切配合總統川普的政 策，迥異於司法部過去通常與白宮保持距離的傳統，大幅加強移民執法，並將民權司（civil rights division）的重點轉向文化戰爭相關議題，超越宗教自由等傳統保守派的關注領域。

本月稍早，聯邦執法人員在一座移民設施逮捕紐瓦克市市長巴拉卡（Ras Baraka），並以非法侵入罪起訴他。川普政府官員警告，與巴拉卡同行的3名新澤西州民主黨聯邦眾議員也可能面臨起訴。

公職貪腐案件通常極為複雜，難以起訴。司法部過去曾在多起案件中敗訴，例如對阿拉斯加州前共和黨聯邦參議員史蒂文斯（Ted Stevens），以及北卡羅來納州前民主黨參議員愛德華茲（John Edwards）的起訴皆遭失敗。

然而，完全將廉政處排除在國會議員起訴批准程序之外，可能讓由總統任命的聯邦地區檢察官在塑造貪腐案件方面擁有更大權力，進一步讓起訴變得政治化。

廉政處隸屬於位於華盛頓的司法部總部，負責起訴與調查涉公職人員與潛在選舉犯罪。該部門是在「水門案」後創立，拜登政府任內曾擁有約30名檢察官，但在川普政府期間大幅縮編，至今已少於5人。據多名匿名消息人士透露，至少有1人被撤職，另有檢察官因不滿川普政府指示而辭職，或被調往其他部門。

司法部正提議永久縮減廉政處的編制，並賦予各地區聯邦檢察官更多掌控起訴國會議員的權力。全美93個聯邦地區檢察官辦公室原已負責轄區內多起貪腐案件，但根據司法部網站上的操作手冊，廉政處仍需參與這類調查的重要階段。

選舉前的貪腐案件尤其棘手。司法部規定，即使是未公開的調查步驟，例如發傳票或搜索令，也必須與廉政處商議。

根據操作手冊，只要起訴內容涉及國會議員的職務或競選活動，必須獲得廉政處核准，而非只是徵詢意見。不過，是否起訴的最終決定，仍由司法部長裁定。

部分情況下，廉政處檢察官會與轄區的地區檢察官合作調查或共同起訴，這種合作在人手不足的小型檢察官辦公室中尤為常見。此外，廉政處也負責選舉相關案件。在爭議性案件中，該處必須判定司法部是否介入，以及如何介入。

自川普上任以來，廉政處便成為批評焦點。川普就任第一週，便撤換該處主管阿蒙森（Corey Amundson），他是一名資深職業官員，在第一次川普政府中被拔擢。

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