南韓總統選前激辯 搶救經濟兩強出招

南韓總統大選電視辯論今舉行，民眾在首爾火車站透過電視螢幕觀看金文洙（左）與李在明（右）激烈交鋒。（美聯社）

2025/05/18 21:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統大選將於6月3日提前舉行，勝出者將接替去年12月宣布戒嚴遭彈劾下台的前總統尹錫悅。主要總統候選人今晚進行首場電視辯論，經濟問題成為雙方攻防焦點。民調暫時領先的共同民主黨候選人李在明，以及保守派國民力量黨候選人金文洙，就如何振興陷入困境的南韓經濟展開激烈交鋒。

《路透》報導，在這場節奏明快、火花四射的首場辯論中，目前民調支持度領先的在野共同民主黨候選人李在明成為提問焦點。他主張應加碼投資人工智慧（AI）、保障工會勞工權益、推動週休2.5日（每週工作4.5天），並在因應美國關稅問題上，將南韓自身利益置於優先。

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針對美韓貿易談判，李在明主張不必急於達成協議，強調應審慎應對。他同時指出，南韓須發展高科技與再生能源以提振經濟，並承諾將推動「主權AI」，讓民眾能免費使用如ChatGPT般的服務。

另一方面，執政黨國民力量黨候選人金文洙則承諾將透過創造就業機會和鬆綁法規來扶植企業發展。

在具體政策方面，李在明誓言要將對AI的投資提高到100兆韓元（約合新台幣2兆1740億元），並為在國內製造和銷售的半導體提供最高10%的生產稅收抵免。金文洙則提出將成立一個專責法規創新的政府機構，並承諾將超過5%的預算投入研發領域。

根據16日公佈的最新蓋洛普韓國（Gallup Korea）民調結果，李在明的支持率為51%，大幅領先金文洙的29%。

此次總統大選源於前總統尹錫悅在上個月因去年12月3日短暫實施戒嚴令而遭彈劾下台，引發政壇動盪。李在明在辯論當天稍早曾呼籲進行修憲，透過公投將總統任期改為四年兩任制，並實施兩輪投票制。目前南韓總統任期為單一五年制。他同時誓言要限制總統宣布戒嚴的權力，並追究12月3日戒嚴事件相關人士的責任。

李在明在記者會上表示：「我們必須凝聚人民的力量，將他們連根拔起，並嚴格追究責任。」

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