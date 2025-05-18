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    美國明年退出WHO 世衛大會5/19登場擬商討縮減規模

    美國總統川普讓美國在明年1月22日退出世衛組織，即將召開的世衛大會今年的討論重點放在縮減規模。（路透社）

    美國總統川普讓美國在明年1月22日退出世衛組織，即將召開的世衛大會今年的討論重點放在縮減規模。（路透社）

    2025/05/18 22:05

    〔中央社〕世界衛生大會明天起在瑞士日內瓦召開，數以百計世界衛生組織官員將與捐助者及外交人員共商，主要捐助國美國明年退出世衛組織後，如何因應M痘和霍亂等公衛危機。

    路透社報導，為期數天的年度世界衛生大會（WHA）包含會議、投票與決策等環節，通常能展現出世界衛生組織（WHO）的規模。世衛組織的創立宗旨是應對疾病爆發、批准疫苗使用及支持全球公衛系統。

    美國總統川普（Donald Trump）於今年1月20日就職日當天簽署行政命令，讓美國在明年1月22日退出世衛組織後，世衛大會今年的討論重點放在縮減規模。

    世衛組織的資源調度協調部門主管松頓（Daniel Thornton）告訴路透社：「我們的目標是聚焦具有高價值的事物。」

    至於什麼是「高價值事物」，目前仍待商榷。世衛組織的公衛官員曾提到，向各國提供關於新疫苗、從肥胖到愛滋病毒（HIV）等疾病治療方式的指導方針，仍是世衛組織的優先工作。

    路透社看到世衛組織為大會準備的一份簡報顯示，批准新藥使用、應對疫情爆發等工作將獲保障，但在較富裕國家進行的訓練計畫和辦公室可能關閉。這份簡報也與世衛組織的捐助者分享。

    美國過去提供的捐款約占世衛組織資金18%。一位不願具名的西方外交人員指出：「我們必須量力而為」。

    川普今年1月起宣布多項指示以及削減對外援助措施，中斷一連串多邊協定與倡議計畫後，世衛組織工作人員持續為裁減人力和預算做準備。

    世衛大會預計磋商的其他事項，包含批准一項關於如何應對未來大規模疫情的歷史性協議，以及如何籌措更多資金。

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