澳洲男揭中國黑牢5年夢魘：酷刑、飢餓與精神折磨

澳洲公民拉達利（Matthew Radalj）在接受媒體訪問時，親述其在中國監獄長達五年的磨難。（取自澳洲天空新聞YouTube頻道截圖）

2025/05/18 21:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲公民拉達利（Matthew Radalj）近日向英國廣播公司（BBC）揭露其在北京第二監獄，一處專關國際囚犯的設施，長達5年的慘痛經歷。他描述了獄中遭遇的嚴重體罰、強迫勞動、食物剝奪與精神酷刑。骯髒囚室、24小時燈照、惡劣衛生及睡眠剝奪，是他口中中國監獄的日常。拉達利已離開中國，其證詞獲多名同期囚犯佐證。中國官方未回應BBC。

拉達利回憶2020年初被捕後，「連續被打兩天，48小時沒吃沒睡沒喝水，被迫簽下一堆文件。」他聲稱因修手機的價錢爭執遭誣告搶劫。為求減刑，被迫簽下不實供詞，最終獲刑四年。

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入獄初期，他經歷「過渡階段」的嚴酷對待，曾數月禁止洗澡，廁所穢物自樓上滴落。後轉入「正常」監獄，與多人同囚一室，燈火不熄。獄中以非洲與巴基斯坦囚犯居多，多因運毒被捕。

拉達利指獄方以「良好行為計分系統」操弄囚犯。雖稱集滿4200分可減刑，但獄警常在達標前藉故扣分，實為精神折磨。不理會計分者則遭削減家人通話時間等懲罰。最常見的是削減食物。多名前囚犯指膳食僅為「髒水煮高麗菜」配饅頭，多數人營養不良。拉達利因拒絕在監獄工廠勞動，曾14個月無法購買額外口糧。他們種植的蔬菜也從不被允許食用，私藏者將遭長期禁閉。

因獄中衝突，拉達利曾被單獨監禁194天。在約0.67坪的禁閉室內，食物減半，無人交談。他憶述：「你會開始發瘋…4個月後，就開始自言自語。」

期間，他在北韓獄友協助下，撕開防疫口罩，秘密寫下獄中點滴。獲釋前，他趁機將筆記塞入舊夾克破洞內襯，成功帶出。飛機起飛後確認筆記仍在，他才鬆一口氣。

拉達利表示對經歷仍感憤怒，但自由讓他對生命有更深體悟。他花費數月聯繫獄友家人，並遊說各國使館關注在囚者處境，他強調：「我對那些留在獄中的人，負有重大的責任。」

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