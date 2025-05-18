親俄川粉vs.親歐市長！羅馬尼亞總統決選 左右國家路線

羅馬尼亞總統大選第二輪投票，由極右派領袖西米昂（左）與首都市長尼庫達恩（右）競爭。（歐新社）

2025/05/18 21:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬尼亞18日舉行總統大選第二輪投票。這場選舉被視為決定這個與烏克蘭接壤的北約（NATO）重要成員國未來方向的關鍵，由一位美國總統川普的崇拜者與一位親歐盟的市長激烈角逐。

《法新社》報導，若極右派民族主義者西米昂（George Simion）勝出，將成羅國首位極右翼總統；去年選舉結果因舞弊指控無效。西米恩的勝選，恐使羅馬尼亞加入歐盟內部批判布魯塞爾、傾向削減對烏軍援的國家行列。

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38歲的西米恩與對手、首都布加勒斯特市長尼達恩（Nicusor Dan），均打出「改變」旗號，爭取對執政35年來普遍被視為腐敗政客不滿的選民。羅馬尼亞是歐盟最貧窮成員國之一。57歲退休人士伯爾卡（Catalin Birca）期盼國家維持親歐，「不然還能怎樣？走回頭路？」

投票所晚間9點（台灣時間19日凌晨2點）關閉，出口民調隨後公布。高喊「羅馬尼亞優先」的西米昂，曾批歐盟「荒謬政策」並主張減對烏軍援，誓言「恢復羅民尊嚴」。他在首輪投票獲近41%選票領先。分析家預測次輪選情緊繃；總統在外交及歐盟峰會上有重要影響力。

民調顯示，55歲數學家達恩已拉近與西米昂的差距。達恩承諾打造「誠實」且親歐的國家，他投票時表示：「這是轉捩點，羅馬尼亞在選未來。」並強調是為「歐洲方向而非孤立」投票，盼投票率高於首輪的53%。

西米昂則稱「投票反對不公、濫權與貧困」，並為「未來由羅民決定」而投。他多次指控選舉有「大規模舞弊」風險。西米恩投票時與去年遭禁選的極右翼政治人物喬治斯庫（Calin Georgescu）同行，現場有支持者呼喊「喬治斯庫選總統！」去年的選舉取消與禁選曾引發大規模暴力抗議，美國高官也曾批評此裁決。羅國憲法法院以俄干預及社媒助長聲勢為由取消去年選舉。

西米昂17日一度關閉社群帳號，投票日重啟。選戰氛圍緊張。上週親歐總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）因其候選人未能進決選而辭職，政府瓦解，拉高選舉利害。新總統將任命新總理，西米恩的「羅馬尼亞人團結聯盟黨（AUR）」可能藉國會協商入閣。選舉動盪也加劇了這個歐盟負債最高國家的經濟不確定性，羅國持續對抗高通膨。

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