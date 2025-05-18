川普意外撮合！英歐峰會料簽防禦協議

英國倫敦3月初一場集會活動上，民眾揮舞烏克蘭、歐盟和英國國旗，呼籲歐洲團結抗俄。（法新社）

2025/05/18 20:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國與歐盟19日將在倫敦舉行高峰會，預計簽署一項防禦協議，在英國脫歐5年後開啟新時代。《紐約時報》18日指出，美國總統川普的貿易和國防等政策，促使英歐意識到他們共同面臨一系列艱鉅問題，雙方合作不可避免，但在捕魚權、青年簽證等議題上分歧仍大。

隨著川普政府降低對歐洲的安全承諾，敦促歐洲承擔更多防衛責任，甚至不再全力支持烏克蘭，反而在言論上與俄國更親近，英歐預計藉由此次峰會宣布一項具里程碑意義的國防和安全協議，以加強歐洲的防衛安全。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，在動盪時期，這種夥伴關係非常重要。英國首相施凱爾強調，英國不會閉關自守；國防大臣希利也說，英歐面臨的安全挑戰，需要雙方共同努力面對。

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但不可否認的是，英歐要取得共識並不容易。受烏俄戰爭及俄國持續在歐洲各地搞破壞、打混合戰影響，歐盟一直推出加強自身軍事防衛的計畫，但脫歐的英國該被允許發揮多大作用仍待雙方討論，尤其在一項為國防聯合採購提供資金的1500億歐元貸款計畫方面。英國及其國防單位一直設法參與，但部分歐盟國家希望加以限制，特別是法國。

峰會的另一項優先議題是經濟合作，英國預計從中受益。前英國首相強森談判達成的脫歐貿易協議，被認為在很大程度上讓利給歐盟。隨著英國經濟成長趨於平緩，現任首相施凱爾希望減少或取消一些貿易限制，包括對食品和動物產品出口的管制。然而，倫敦智庫「英國與變化中的歐洲」資深研究員拉特（Jill Rutter）指出，現行貿易協議對歐盟來說非常有利，重新談判將讓英國處於劣勢。

值得注意的是，英歐合作的最大癥結點之一是青年簽證問題。雙方一直就「青年流動計畫」進行談判，該計畫旨在向青年提供簽證，允許他們在對方境內工作、就學或旅行，但試圖減少移民的英國希望限制計畫的涵蓋範圍。由於歐洲一直敦促英國向歐洲學生提供與英國學生相同的學費，雙方在這方面也存在摩擦。

另一癥結點則是捕魚權，由於英歐捕魚權協議將在明年到期，歐盟希望延長自身漁民進入英國水域作業的權利，並以長期甚或「無限期」為目標，但英國僅考慮4年的短期協議。來自比利時的歐洲議會議員貝克（Wouter Beke）為此致函歐盟，要求將捕魚權納入協議，強調為漁民找到一個確切的解決方案非常重要。

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