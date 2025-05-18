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    中國COVID-19疫情蔓延 專家：5月下旬達高峰

    COVID-19疫情在中國捲土重來，預計到5月底會達到高峰，圖為北京民眾戴著口罩在醫院診間候診的畫面。（法新社）

    COVID-19疫情在中國捲土重來，預計到5月底會達到高峰，圖為北京民眾戴著口罩在醫院診間候診的畫面。（法新社）

    2025/05/18 20:44

    〔中央社〕COVID-19疫情在中國捲土重來，有持續蔓延之勢。中國媒體報導，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾表示，中國這波COVID-19疫情是從3月間開始，已持續近3個月，預計可能5月下旬達到高峰。

    中國經營報報導，李侗曾表示，自中國2023年初對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）實行乙類乙管（即解除「動態清零」防疫措施）及全球逐步取消管控措施以來，全球範圍內的COVID-19疫情，一般是半年到一年間就會出現一次流行高峰。

    李侗曾指出，中國2024年2至3月、7至8月分別出現過COVID-19疫情流行高峰，而這波疫情距離上次流行高峰時間略超過半年。因此，儘管這波COVID-19疫情已持續近3個月，但仍屬於「一次正常的波動」。

    至於這波疫情升高的具體原因，李侗曾認為，一是很多中國民眾距離上次感染已有半年甚至一年以上，自然感染產生的抗體逐漸減弱或消失；二是病毒持續變異，尤其是Omicron毒株的XDV亞分支NB.1.8.1，免疫逃逸能力明顯增強；三是中國「五一」長假人員密集流動，促使病毒傳播加速。

    李侗曾指出，目前中國北方部分省區的COVID-19病毒陽性率已開始下降；中部一些省區的成長則見趨緩；南方省區雖然還在上升，但根據其他地區的趨勢判斷，應於5月下旬達到高峰。綜合研判，中國這波COVID-19疫情可能在5月下旬達到高峰。

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