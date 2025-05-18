新教宗良十四世將首晤澤倫斯基 疾呼為「受難烏克蘭」尋求和平

新任教宗良十四世於5月18日在梵蒂岡聖伯多祿廣場，其就職大典彌撒開始前，乘坐教宗座車向現場信眾致意。（法新社）

2025/05/18 19:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕梵蒂岡18日宣布，新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）將於其就職大典彌撒結束後，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行首次私人會晤。這位美籍教宗在會面前已公開表達對烏克蘭情勢的關切，並呼籲實現公正持久的和平。

《法新社》報導，澤倫斯基是出席教宗良十四世就職大典的全球眾多政要、皇室成員及宗教領袖之一。在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）上，這位烏克蘭領導人被媒體捕捉到與美國副總統范斯（JD Vance）握手寒暄的畫面。

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新任教宗良十四世在就職彌撒結束後帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》（Regina Coeli）時，再次展現其對全球衝突地區人民苦難的深切關懷。他特別提及「受難的烏克蘭正等待著為達成公正且持久和平的談判最終得以實現。」這番話突顯了梵蒂岡在新教宗領導下，對於推動烏克蘭和平進程的積極意願與人道立場。

除了烏克蘭議題，教宗良十四世也對其他地區的衝突表達了沉痛之情。他指出，「在加薩（Gaza），兒童、家庭以及倖存的年長者正深陷飢餓之苦。」同時，他也提及「在緬甸（Myanmar），新的敵對衝突摧毀了無辜年輕的生命。」這些言論顯示，新教宗的牧靈關懷視野廣闊，不僅聚焦單一衝突，更對全球各地遭受戰火與苦難的民眾抱持同情。

此次新教宗與澤倫斯基總統的會晤，預計將集中討論烏克蘭當前的戰爭局勢、人道救援需求，以及梵蒂岡在推動和平對話中可能扮演的角色。

報導指出，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，梵蒂岡方面已多次表達斡旋意願，並呼籲透過對話解決衝突。新教宗良十四世上任伊始即與烏克蘭元首會面，顯示此議題在其議程中的高度優先性。

分析人士認為，這位美籍教宗的背景，或為梵蒂岡在國際事務中帶來新的視角與行動力，尤其是在複雜的地緣政治衝突中。全球並關注，梵蒂岡的和平努力能否為陷入僵局的烏克蘭衝突帶來新的曙光。

新任教宗良十四世（右）於5月18日在梵蒂岡聖伯多祿大殿，其就職大典彌撒結束後，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）親切交談。（法新社）

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