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    巴西第一夫人當習近平面批評TikTok 中方不悅

    巴西總統魯拉伉儷日前訪中出席國宴時，魯拉夫人姜嘉（左）當面向中國國家主席習近平批評TikTok。（歐新社）

    巴西總統魯拉伉儷日前訪中出席國宴時，魯拉夫人姜嘉（左）當面向中國國家主席習近平批評TikTok。（歐新社）

    2025/05/18 20:53

    〔中央社〕綜合巴西和法國媒體報導，巴西總統魯拉伉儷日前訪中出席國宴時，魯拉夫人姜嘉當面向中國國家主席習近平批評TikTok可能對婦女及兒童造成有害影響，引起在場一名中國部長不悅。

    魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與姜嘉（Janja Lula da Silva）日前率巴西數名部長及國會議員訪問中國，雙方簽署多達36項協議。

    綜合法國國際廣播電台及巴西聖保羅頁報（Folha de Sao Paulo）報導，姜嘉日前在北京出席官方晚宴時，當著習近平的面直指中國短影音平台TikTok（抖音國際版）可能對婦女和兒童造成有害影響。

    根據報導，魯拉14日在訪中結束後的記者會上對此事表示，他詢問「習近平同志」是否可以派一個他信任的人到巴西去，這樣雙方就可以討論數位問題，「尤其是TikTok」。接著姜嘉就要求發言，並解釋了巴西「正在發生的事情」，特別是有關婦女和兒童的問題。

    魯拉指出，習近平當時回應說，巴西有權監管本國的社交媒體平台。魯拉並強調，巴西「不能允許社交媒體繼續犯下它們所做的荒唐事，而我們卻缺乏監管他們的能力」。

    聖保羅頁報引述巴西方面及接近中方的2名消息人士證實，姜嘉的發言引起了中方的不悅。而根據魯拉事後的談話，當即表達不悅的疑似是一名中國部長。

    報導提到，魯拉否認上述情節造成了任何尷尬。但他力挺姜嘉，指他的妻子（在席間）要求發言，因為她（姜嘉）「不是二等公民，她比我更了解數位網路」。

    儘管如此，根據報導，魯拉對上述談話事後被外洩表示憤怒，並批評了隨行的巴西團隊說，「有人竟敢分享發生在晚宴上的談話，而且是非常私人和機密的談話」。

    根據魯拉的說法，除了習近平和中國官員外，當時在場的只有巴西的部長們，以及巴西參議院議長阿爾科隆布雷（Davi Alcolumbre）和眾議院議員納西門托（Elmar Nascimento）。

    報導指出，中國方面至今沒有對上述談話內容發表評論。

    姜嘉一向主張對網路平台散布虛假消息加強監管。2024年11月20國集團（G20）里約（Rio de Janeiro）峰會期間，她更摃上擁有X平台的美國富豪馬斯克（Elon Musk），還爆出粗口；而馬斯克也透過X平台與她針鋒相對。

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