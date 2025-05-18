中國外交官出征日本「中國銀行」 被台日網友拿史料打臉

擁有近百年歷史的「中國銀行」日本，日前遭中國駐巴基斯坦外交官張和清發文出征，但被台日網友拿出歷史資料打臉。（圖擷取自@zhang_heqing 社群平台「X」、日本維基百科，本報合成）

2025/05/18 20:34

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕於西元1949年10月1日成立、目前僅75年歷史的中國人民共和國，其國民時常自稱有5000年歷史，奇妙史觀不時惹出各種國際笑話。以貫徹「戰狼」形象聞名的中國駐巴基斯坦外交官張和清，近期發文出征日本1家擁有近百年歷史的「中國銀行」，未料反被台日網友拿出歷史資料打臉，並狠嗆他歷史知識嚴重堪憂。

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據悉，日本岡山縣最大的地方銀行「株式會社中國銀行」，前身為「第86國立銀行」、「第一合同銀行」及「山陽銀行」，直至1930年12月21日與其他銀行合併後，才正式以「中國銀行」執業。去年該銀行曾發布一份中文簡體字公告，指出他們與來自中國人民共和國的「中國銀行（Bank of Chian）」為不同公司，引發中日網友熱議。

張和清則在本月16日，針對日本「中國銀行」去年發布的這項公告進行攻擊，並在貼文中聲稱，「當初取這名字的時候，沒想到會有今天這種情況嗎？沒人覺得有蹭熱度、碰瓷的嫌疑嗎？ 難道不是想借著相似名稱打響知名度？ 現在來撇清關系，不是自相矛盾？難道不是想兩頭獲利？不就是既想借熱度，又怕擔上不好的名聲嗎？」。

其謬論一出，令不少日本網友傻眼不已，無法理解為何一個國家的外交官，怎會有如此「瘋狂」的認知。更有不少日本與台灣網友，一起翻出日本「中國銀行」的成立至今的歷史資料，指出這家銀行成立於1930年12月21日，時間點來看，明顯比由中共前領黨人毛澤東於1949年10月1日宣布中華人民共和國成立的中國，還更早出現在這世上。

不僅如此，2國網友還一起找出日本人稱呼本州島最西部地區合稱「中國地方」的歷史，根據流傳千年以上、日本神話與天皇家系的《古事記》與《日本書紀》，將日本彌生時代到古墳時代（西元前10世紀至2世紀）的古國「出雲國」，稱作「葦原中國」，簡稱中津國、中國，被歷史學家推測很有可能是日本使用該詞的語源之一。

網友們紛紛吐槽，「沒文化真可怕」、「這樣也能當外交官」、「我支持你們改名成支那銀行」、「中國人的水準低到不可思議」、「中共文革真的很成功，在放棄文化的部分」、「跟藍白一樣，假歷史假資訊洗到自己的受眾對事實認知錯亂」、「人家岡山的中國銀行1930年起家，貴支那國那時候都不知道在哪裡咧」、「『又怕擔上不好的名聲』，他這段話，是指『中國』這2個字是『不好的名聲』？」。

由前中共領導人毛澤東於西元1949年10月1日成立，目前僅75年歷史的中國人民共和國。（圖擷取自中國百度）

台日2國網友還一起找出日本人稱呼本州島最西部地區合稱「中國地方」的歷史。（圖擷取自日本維基百科）

另有網友挖出張和清曾在2021年的一篇發文，以「比中指」的侮辱性手勢，來形容中國的戰狼外交政策，在當時引發國際關注。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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