泰國工廠倒塌釀傷！ 鋼筋建材被揭與曼谷審計大樓「同1間中資」

泰國16日發生一起工廠牆體倒塌事故，經調查後發現，該建築所使用的鋼筋，竟與今年3月28日倒塌的審計署辦公大樓所用的材料，來自同一間中資企業。（圖擷取自@akanat_promphan 社群平台「X」）

2025/05/18 17:00

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中國建商中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓，在今年3月底強震中，成為泰國唯一倒塌的建築，造成至少89人死亡。泰國16日發生一起工廠牆體倒塌事故，經調查後發現，該建築所使用的鋼筋，竟與被震毀的大樓所用的材料，來自同一間中資企業，消息引發各界關注。

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綜合泰媒報導，這起事故發生於泰國東部春武里府的攀通縣（Phan Thong），當地有一座製造手機殼、平板電腦保護套及皮革用品的工廠，在營運2至3年後，於今年5月16日上午11點左右，首次發生建物牆體突然倒塌事故。報導指出，這起事故不僅造成1名女員工因此受傷送醫，還同時造成多輛停放牆體附近的車輛受損。

泰國工業部部長艾卡納（Akanat Promphan）在事發當天立即前往現場視察，並在臉書發文透露調查情況，指出這座工廠所使用的鋼筋上面，印有「SKY」品牌標誌，新科原鋼業有限公司（Xin Ke Yuan Steel Co Ltd）所生產，包括20毫米變形鋼筋與9毫米圓鋼筋。艾卡納表示，已指示相關單位全面調查牆體倒塌的原因及建材來源。

泰媒指出，值得注意的是，在今年3月28日緬甸中部強震中，泰國曼谷唯一倒塌的建築物為國家審計署大樓（SAO），事後有關單位查出大樓中約有10%的鋼筋不合格，至於供應大樓使用有問題的劣質鋼筋製造商，正是新科原鋼業公司。根據公開資料顯示，新科原鋼業公司於2011年登記成立，80%股份由9名中國籍人士持有。

另外，新科原鋼業公司早在去年12月時，就曾因為旗下位於羅勇府（Rayong）的工廠違反安全規定，被泰國當局勒令停工，顯示其在營運管理及產品品質方面屢次出現爭議，也讓民眾擔憂是否有更多中國劣質建材流入市場。目前泰國工業部已針對此事展開全面調查，並強調將嚴格查處建材品質不良問題，以防止類似事件再次發生。

พบเหล็ก ซิน เคอ หยวน （SKY） ที่อาคารโรงงานถล่ม



รับแจ้งเหตุส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานถล่มในอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส 10 อ.พานทอง



ขณะนี้ชุดสุดซอยอยู่ที่เกิดเหตุ



ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นอาคารที่ บริษัท คอสโม แมนูแฟคเจอริ่ง （ประเทศไทย） จำกัด เช่าสำเร็จจาก บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้บิลท์… pic.twitter.com/ly2pRlhcmb — เอกนัฏ #เลขาขิง （@akanat_promphan） May 16, 2025

由中國建商中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓，在今年3月底強震中，成為泰國唯一倒塌的建築，造成至少89人死亡。（資料照，美聯社）

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