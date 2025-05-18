東京淪「性交易勝地」 日議員促推《買春防止法》抓嫖客

歌舞伎町是日本東京知名的大型紅燈區。（法新社）

2025/05/18 16:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著日本當局推動修法整頓惡質男公關產業，立憲民主黨眾議員山井和則16日在眾議院內閣委員會上呼籲，與其僅限於規範業者經營行為，政府更應跨越黨派優先制定《買春防止法》，從買春客下手來矯正性交易結構，挽救國家形象與國民尊嚴。

據《產經新聞》報導，山井和則16日指出，近年包括CNN與BBC等國際知名媒體，多次披露外籍男性赴日從事「性觀光」的亂象，特別集中在東京新宿歌舞伎町等紅燈區。他直言，「即使說出口令人羞恥，東京如今竟被視為亞洲的賣春城市，外國人赴日目的是尋找低價、看似合法的性交易，這對日本社會秩序與國際形象造成嚴重打擊。」

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目前日本現行《買春防止法》主要針對賣淫者進行規範，如街頭攬客、跟蹤騷擾等，但對買春者卻無實際懲罰機制。山井直指這種立法思維已不合時宜，強調歐美多國已轉向「懲罰買方、保護女性」的法律趨勢，日本若持續缺乏對買春行為的處罰機制，將淪為「性交易天堂」。

實際上，許多涉入性交易的女性，其實是遭惡質男公關誘騙消費賒帳、債台高築後被迫下海還債的受害者。部分外國遊客則透過這類場所接觸年輕女性，形成一條由剝削到買春的產業鏈，使歌舞伎町成為所謂的「買春觀光」熱點。

針對外媒報導將東京描繪為「性消費天堂」，山井憂心指出：「這些新聞內容與國內民眾的日常認知有巨大落差，日本人以為的安全與秩序，在國際社會眼中可能早已崩解。」

儘管政府正推動修訂《風俗營業法》，針對不良男公關店展開規範，但對是否進一步立法懲處買春者，法務省仍持保留立場，官員在會中表示，性行為屬於私人領域，涉及國民自由，對買春者進行法律規範需謹慎考量。

對此，山井強硬反駁，稱這不是要限制個人的私生活，而是防止性交易在街頭公然發生，這些現象嚴重破壞社會風紀與家庭倫理，是國家責任，不容視若無睹，「我們必須不惜一切代價防止東京被視為性旅遊勝地」。

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