哈瑪斯機密文件：「非常手段」阻以色列沙烏地關係正常化

以色列過去1年半對加薩走廊的轟炸，已讓當地面目全非。（路透）

2025/05/18 15:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）17日獨家引述以色列軍方發現的高層會議紀錄指出，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」前年10月7日對以發動襲擊，目的是破壞以色列和沙烏地阿拉伯之間關係正常化的進程，否則巴勒斯坦建國志業恐怕就此被邊緣化。

根據以軍在加薩走廊地道發現的哈瑪斯文件，已被以軍殲滅的哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）在前年10月2日的會議中告訴旗下武裝份子，以沙關係正常化協議毫無疑問正在取得重大進展，這將為「大多數阿拉伯和伊斯蘭國家走上同樣的道路打開大門」，必須採取「非常手段」來阻止以沙關係正常化談判。

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辛瓦強調，以沙關係正常化對哈瑪斯來說不可接受，應徹底摧毀以色列，並在約旦河和地中海之間建立一個巴勒斯坦國，「現在是時候發動這場籌劃2年之久的攻擊」。他說，行動目標是「在地區局勢與巴勒斯坦志業的發展路徑與力量平衡上，帶來一場重大行動或戰略性轉變」，且預期可以得到伊朗支持的其他抗以勢力協助。

熟悉哈瑪斯及其紀錄的阿拉伯情報官員表示，該文件看起來屬實，以軍在加薩發現的其他文件也是如此。

WSJ引述哈瑪斯和真主黨高層成員說法指出，與此次襲擊有關的另一次會議於同年10月2日在黎巴嫩貝魯特舉行，哈瑪斯代表和伊朗安全官員出席會議。知情人士稱，伊朗批准當年10月7日對以色列的襲擊計畫。

另外，WSJ查閱以軍發現的其他哈瑪斯內部文件，其中一份2023年9月的報告建議升級約旦河西岸和耶路撒冷的衝突，以使以沙關係正常化更加困難。報告對沙國維護巴勒斯坦利益的承諾表示不信任，稱沙國採取的措施「軟弱且有限」，目的是削弱哈瑪斯，防範以沙正常化進程遭到破壞。

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