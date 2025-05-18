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    桅杆斷裂多人懸掛半空中 墨訓練艦撞紐約布魯克林大橋2死19傷

    墨西哥海軍風帆訓練艦撞上布魯克林大橋，3根桅杆斷裂，許多船員懸掛在半空中，造成至少2人死亡、19人受傷。（歐新社）

    墨西哥海軍風帆訓練艦撞上布魯克林大橋，3根桅杆斷裂，許多船員懸掛在半空中，造成至少2人死亡、19人受傷。（歐新社）

    2025/05/18 15:16

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1艘墨西哥海軍風帆訓練艦在紐約巡迴宣傳期間，疑似失去動力，意外撞上布魯克林大橋，3根桅杆斷裂，許多船員懸掛在半空中，造成至少2人死亡、19人受傷。

    綜合外媒報導，這艘載277人墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」（Cuauhtémoc）當地時間17日晚間航行於紐約東河時，疑似失去動力，船隻失控撞上布魯克林大橋，桅杆頂部撞橋，3根桅杆應聲折斷，當時桅杆上有許多船員，有人因此從高空中掉落在甲板上，還有更多人懸掛在半空中，造成至少2人死亡、19人受傷，其中2人傷勢嚴重。

    「夸烏特莫克號」在東河航行時，許多民眾在岸邊觀看拍攝，多個撞橋瞬間影片在網路上瘋傳，船隻在撞橋後失控漂向河邊，在岸邊觀看的民眾嚇壞紛紛逃離。

    「夸烏特莫克號」每年都會在海軍軍事學校課程結束後進行訓練巡航，今年4月6日從墨西哥啟航，原計畫訪問15個國家的22個港口，墨西哥海軍在社群平台發文稱，訓練船與布魯克林大橋發生事故時受損，導致其無法繼續航行。

    「夸烏特莫克號」3根桅杆全折斷。（法新社）

    「夸烏特莫克號」3根桅杆全折斷。（法新社）

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