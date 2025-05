桅杆斷裂多人懸掛半空中 墨訓練艦撞紐約布魯克林大橋2死19傷

2025/05/18 15:16

〔即時新聞/綜合報導〕1艘墨西哥海軍風帆訓練艦在紐約巡迴宣傳期間,疑似失去動力,意外撞上布魯克林大橋,3根桅杆斷裂,許多船員懸掛在半空中,造成至少2人死亡、19人受傷。

綜合外媒報導,這艘載277人墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」(Cuauhtémoc)當地時間17日晚間航行於紐約東河時,疑似失去動力,船隻失控撞上布魯克林大橋,桅杆頂部撞橋,3根桅杆應聲折斷,當時桅杆上有許多船員,有人因此從高空中掉落在甲板上,還有更多人懸掛在半空中,造成至少2人死亡、19人受傷,其中2人傷勢嚴重。

「夸烏特莫克號」在東河航行時,許多民眾在岸邊觀看拍攝,多個撞橋瞬間影片在網路上瘋傳,船隻在撞橋後失控漂向河邊,在岸邊觀看的民眾嚇壞紛紛逃離。

「夸烏特莫克號」每年都會在海軍軍事學校課程結束後進行訓練巡航,今年4月6日從墨西哥啟航,原計畫訪問15個國家的22個港口,墨西哥海軍在社群平台發文稱,訓練船與布魯克林大橋發生事故時受損,導致其無法繼續航行。

