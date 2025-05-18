新教宗願幫忙！ 魯比歐建議烏俄去梵蒂岡談判

魯比歐17日與梵蒂岡的烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮會面。（路透）

2025/05/18 15:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在羅馬天主教教宗良14世表明願「全力以赴」終止烏俄戰爭後，美國國務卿魯比歐17日建議，基輔和莫斯科可以去梵蒂岡會談，「我認為雙方都願意去那裡」。

《美聯社》指出，魯比歐在與梵蒂岡的烏克蘭問題特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）會面前表示，雙方將討論梵蒂岡可以為止戰提供什麼樣的幫助、「談判現狀、昨天（16日）之後的最新進展及未來方向」。

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在被問及梵蒂岡是否可以扮演和平斡旋方時，魯比歐回答，「我不會稱其為斡旋方，但我認為這會是（烏俄）雙方都願意前往的地方」。他說，美梵會討論這些問題，美方始終感謝梵蒂岡願意發揮具建設性和正面影響的角色。

梵蒂岡一向秉持外交中立的傳統，長期以來一直提供各類協助與場地，試圖促進對話，但在烏俄2022年2月24日全面開戰後，梵蒂岡似乎被邊緣化，尤其已故教宗方濟各有時會因其突如其來的言論而惹惱基輔或莫斯科。

在魯比歐於美國駐羅馬大使館會晤梵蒂岡官員時，他感謝梵蒂岡在人道主義方面發揮的作用，尤其是烏俄交換囚犯和遣返烏克蘭兒童。美國國務院發言人布魯斯表示，魯比歐「強調在教宗良14世的率領下繼續合作的重要性」。

良14世本月8日當選為史上第一位美國籍教宗，上任即響應方濟各對於烏克蘭和平的呼籲，敦促各方盡一切可能實現「真正、公正和持久的和平」。良14世在擔任秘魯主教期間曾將俄國入侵烏克蘭稱為「帝國主義入侵」，近日親口矢言要「盡一切努力確保和平的實現」。

在向包括烏克蘭希臘天主教會在內的東正教天主教徒發表演說時，良14世懇求交戰雙方會面並進行談判，強調梵蒂岡隨時準備幫助敵對方面對面對話，以便世界各地人民能夠再次找到希望，恢復他們應得的尊嚴，即和平的尊嚴。

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