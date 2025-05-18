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    南韓李在明選情順風鬧出爭議 稱賣咖啡是暴利引批評

    南韓共同民主黨總統候選人李在明，在選情大好的情況下鬧出咖啡暴利爭議。（歐新社）

    南韓共同民主黨總統候選人李在明，在選情大好的情況下鬧出咖啡暴利爭議。（歐新社）

    2025/05/18 14:46

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓共同民主黨總統候選人李在明，民調遙遙領先執政黨國民力量候選人金文洙，不過，他16日在全北特別自治道群山市造勢時，指稱1杯咖啡成本為120韓元（約新台幣2.6元），卻可以賣到8000至1萬韓元（約新台幣172至216元），引起網友和業者的批評。

    據韓媒《中央日報》報導，李在明在造勢演講時，提到自己過去整頓山區非法經營的政績，指稱有些商販壟斷了部分度假秘境，家長若想帶小孩去溪流泡腳，最少要買2碗5萬韓元（約新台幣1080元）的雞肉粥才能進去。

    李在明說，在自己的主導下成功讓商販停止強賣雞肉粥的行為，改賣茶或咖啡等更方便旅客取用的飲品，而且對比之下還能更賺錢，就他所知成本120韓元的咖啡能夠賣到8000至1萬韓元。

    李在明雖然是想彰顯他說服商販配合的政績，但「120韓元」的說法引來不少爭議，有網友認為這段話會影響到不少咖啡店，讓人以為買咖啡就是被坑殺，但其實還有房租、人工費等成本存在。

    經營咖啡店的業者們也不斷在社群平台發文駁斥，直指李在明完全不了解咖啡的成本結構，他們的利潤明明沒有那麼高，而且最近咖啡豆一直漲價，大家都快要被逼瘋了。

    國民力量首席發言人、國會議員申東煜表示，李在明顯然是想炫耀自己的政績，卻將咖啡業者營造成沒有良心的奸商，呼籲李在明為自己的言論道歉。

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