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    別想染指加拿大！ 英王查爾斯50年首親臨加國會 「一動作」打臉川普

    美國總統川普（左）多次發表加拿大應成為美國一州的言論，引發爭議；英國國王查爾斯三世（右）受促在訪問加拿大時巧妙回應。（路透資料照）

    美國總統川普（左）多次發表加拿大應成為美國一州的言論，引發爭議；英國國王查爾斯三世（右）受促在訪問加拿大時巧妙回應。（路透資料照）

    2025/05/18 14:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近期多次公開呼籲加拿大應成為「美國第51州」，引發加拿大國內廣泛憂慮。《每日郵報》報導，在此敏感時刻，英國國王查爾斯三世（King Charles III）受邀將於本月稍晚歷史性地為加拿大新一屆國會開幕並發表「御座致辭」，外界強烈敦促查爾斯藉此巧妙向川普釋出「別碰加拿大」的警訊。

    加拿大作為大英國協（Commonwealth of Nations）的獨立成員國，其國家元首名義上仍是英國君主。查爾斯此次以加拿大君主身份預計於5月27日在渥太華為國會揭幕，是近50年來首位親臨的英國君主，此舉本身即深具歷史與憲政象徵意義。儘管王室需恪守政治中立，「御座致辭」（speech from the throne）也由加國政府撰寫，但外界仍期盼國王能以個人方式傳達關鍵訊息。

    加拿大前駐外大使維爾辛斯基（Artur Wilczynski）便期望國王演說能強調「加拿大是獨立國家，絕不標價出售」，並表明將以其君主及大英國協元首的雙重身份，支持加拿大人民追求國家願景。

    綠黨領袖梅伊（Elizabeth May）亦表示，理解君主言論限制，但「任何加拿大人都會歡迎（國王）哪怕是對『天佑加拿大』或『加拿大是大英國協珍貴成員』最微小的提及。」查爾斯此行面臨微妙外交平衡：既要展現對加拿大的支持，又不損及英國與美國的關係。

    近月來，查爾斯已透過多項「符號性」行動表態對加拿大的重視。如在加拿大楓葉旗60週年時發表熱情賀詞；配戴與加拿大國旗顏色相呼應的紅色領帶接見加國新總理卡尼（Mark Carney）；視察英國皇家海軍航空母艦時配戴加拿大勳章，並在白金漢宮後方植下加拿大國樹楓樹。

    加國總理卡尼上週稱，邀請國王出席國會開幕「並非巧合」，而是「重申（主權）立場」的時刻。對於英國政府邀請川普進行第二次國是訪問，卡尼則指加拿大人並不以為然。

    《多倫多星報》專欄作家菲利普斯（Andrew Phillips）讚揚邀約國王是「天才之舉」。梅伊更直言，查爾斯親臨本身即是強烈聲明，「我們絕非美國附庸，川普不會不懂。」她強調加國對成美第51州「毫無興趣」，並指加人對美「已抱持深刻懷疑」，同時也期盼英國首相施凱爾（Keir Starmer）能更明確表態。

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