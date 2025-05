別想染指加拿大！ 英王查爾斯50年首親臨加國會 「一動作」打臉川普

美國總統川普(左)多次發表加拿大應成為美國一州的言論,引發爭議;英國國王查爾斯三世(右)受促在訪問加拿大時巧妙回應。(路透資料照)

2025/05/18 14:44

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統川普近期多次公開呼籲加拿大應成為「美國第51州」,引發加拿大國內廣泛憂慮。《每日郵報》報導,在此敏感時刻,英國國王查爾斯三世(King Charles III)受邀將於本月稍晚歷史性地為加拿大新一屆國會開幕並發表「御座致辭」,外界強烈敦促查爾斯藉此巧妙向川普釋出「別碰加拿大」的警訊。

加拿大作為大英國協(Commonwealth of Nations)的獨立成員國,其國家元首名義上仍是英國君主。查爾斯此次以加拿大君主身份預計於5月27日在渥太華為國會揭幕,是近50年來首位親臨的英國君主,此舉本身即深具歷史與憲政象徵意義。儘管王室需恪守政治中立,「御座致辭」(speech from the throne)也由加國政府撰寫,但外界仍期盼國王能以個人方式傳達關鍵訊息。

加拿大前駐外大使維爾辛斯基(Artur Wilczynski)便期望國王演說能強調「加拿大是獨立國家,絕不標價出售」,並表明將以其君主及大英國協元首的雙重身份,支持加拿大人民追求國家願景。

綠黨領袖梅伊(Elizabeth May)亦表示,理解君主言論限制,但「任何加拿大人都會歡迎(國王)哪怕是對『天佑加拿大』或『加拿大是大英國協珍貴成員』最微小的提及。」查爾斯此行面臨微妙外交平衡:既要展現對加拿大的支持,又不損及英國與美國的關係。

近月來,查爾斯已透過多項「符號性」行動表態對加拿大的重視。如在加拿大楓葉旗60週年時發表熱情賀詞;配戴與加拿大國旗顏色相呼應的紅色領帶接見加國新總理卡尼(Mark Carney);視察英國皇家海軍航空母艦時配戴加拿大勳章,並在白金漢宮後方植下加拿大國樹楓樹。

加國總理卡尼上週稱,邀請國王出席國會開幕「並非巧合」,而是「重申(主權)立場」的時刻。對於英國政府邀請川普進行第二次國是訪問,卡尼則指加拿大人並不以為然。

《多倫多星報》專欄作家菲利普斯(Andrew Phillips)讚揚邀約國王是「天才之舉」。梅伊更直言,查爾斯親臨本身即是強烈聲明,「我們絕非美國附庸,川普不會不懂。」她強調加國對成美第51州「毫無興趣」,並指加人對美「已抱持深刻懷疑」,同時也期盼英國首相施凱爾(Keir Starmer)能更明確表態。

