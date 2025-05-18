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    扯！泰國男子欲性侵牛、狗遭拒 竟再闖牛圈全裸打手槍

    泰國武里南府一名男子闖入牛圈，稱想與牛和狗發生性關係。（擷取自@bangkoklad/X）

    泰國武里南府一名男子闖入牛圈，稱想與牛和狗發生性關係。（擷取自@bangkoklad/X）

    2025/05/18 14:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國武里南府近日發生一起離譜事件，一名37歲男子闖入民宅牛圈稱想與牛發生性關係，遭屋主斥責後仍不死心，轉而試圖侵犯屋主的寵物狗，最終更全裸出現在牛圈內，聲稱只想在現場自慰，場面驚悚荒唐。

    綜合泰媒報導，70歲屋主柴亞薩（Chaiyasak）15日向伊桑市警方報案，表示伊蒂蓬當日上午突闖牛圈，竟開口詢問「能否與牛性交」，當場遭嚴詞拒絕。但伊蒂蓬未就此罷休，又對柴亞薩飼養的寵物狗產生「性趣」，迫使屋主將他驅離住處。

    同日晚間，柴亞薩前往牛圈照顧牛隻，卻驚見伊蒂蓬全身赤裸站在牛圈內，要求不要趕他走，更稱想在此地看著牛自慰。屋主見情況失控，隨即通報村長與警方協助處理。

    警方抵達後，伊蒂蓬爬上一棵樹企圖躲藏，警員以假意配合安撫對方情緒，最終將其成功勸下並予以逮捕。警方在其衣物中僅查獲一支注射器，伊蒂蓬辯稱該針筒用於注射愛滋藥物，否認吸毒。但由於他有前科紀錄，警方並不採信其說法，將進一步進行毒品檢測。

    村長吉拉蓬（Jiraporn）對此深感憂慮，呼籲相關單位應對伊蒂蓬採取強制處置，保障居民安全。她透露，社區長期受到類似吸毒者滋擾，但警方多半只短暫拘留便予以釋放，導致當地民眾生活在恐懼中。

    武里南府去年也曾發生一名不明男子強暴懷孕母豬的駭人事件，豬主人表示當晚聽見豬圈異聲，從臥房窗外查看，竟見一名男子全裸與豬發生性行為。她大聲喝斥後，對方才倉皇逃逸，至今警方未透露是否逮捕該名男子。

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    警方懷疑涉案男子當時因吸毒而作出誇張舉動。（擷取自@bangkoklad/X）

    警方懷疑涉案男子當時因吸毒而作出誇張舉動。（擷取自@bangkoklad/X）

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