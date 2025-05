扯！泰國男子欲性侵牛、狗遭拒 竟再闖牛圈全裸打手槍

2025/05/18 14:20

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕泰國武里南府近日發生一起離譜事件,一名37歲男子闖入民宅牛圈稱想與牛發生性關係,遭屋主斥責後仍不死心,轉而試圖侵犯屋主的寵物狗,最終更全裸出現在牛圈內,聲稱只想在現場自慰,場面驚悚荒唐。

綜合泰媒報導,70歲屋主柴亞薩(Chaiyasak)15日向伊桑市警方報案,表示伊蒂蓬當日上午突闖牛圈,竟開口詢問「能否與牛性交」,當場遭嚴詞拒絕。但伊蒂蓬未就此罷休,又對柴亞薩飼養的寵物狗產生「性趣」,迫使屋主將他驅離住處。

同日晚間,柴亞薩前往牛圈照顧牛隻,卻驚見伊蒂蓬全身赤裸站在牛圈內,要求不要趕他走,更稱想在此地看著牛自慰。屋主見情況失控,隨即通報村長與警方協助處理。

警方抵達後,伊蒂蓬爬上一棵樹企圖躲藏,警員以假意配合安撫對方情緒,最終將其成功勸下並予以逮捕。警方在其衣物中僅查獲一支注射器,伊蒂蓬辯稱該針筒用於注射愛滋藥物,否認吸毒。但由於他有前科紀錄,警方並不採信其說法,將進一步進行毒品檢測。

村長吉拉蓬(Jiraporn)對此深感憂慮,呼籲相關單位應對伊蒂蓬採取強制處置,保障居民安全。她透露,社區長期受到類似吸毒者滋擾,但警方多半只短暫拘留便予以釋放,導致當地民眾生活在恐懼中。

武里南府去年也曾發生一名不明男子強暴懷孕母豬的駭人事件,豬主人表示當晚聽見豬圈異聲,從臥房窗外查看,竟見一名男子全裸與豬發生性行為。她大聲喝斥後,對方才倉皇逃逸,至今警方未透露是否逮捕該名男子。

