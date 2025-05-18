以色列猛轟加薩釀百死 聯合國斥「種族清洗」 人道危機惡化

加薩北部賈巴利亞（Jabaliya）難民營遭以色列空襲後，建築物燃起熊熊大火，巴勒斯坦民眾在旁驚恐觀望。（法新社）

2025/05/18 12:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對加薩地區的攻擊行動急劇升級，過去24小時內已致至少140名巴勒斯坦人喪生。以軍似準備擴大攻勢，當地人道危機瀕臨失控，全面封鎖引發饑荒憂慮。巴衛生官員稱，自15日以來已有逾300人罹難，為3月停火談判破裂後死傷最慘重時期。

英國《衛報》報導，加薩北部印尼醫院稱16日午夜後已收58名死者，尚有大量受害者埋於瓦礫。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）17日譴責以方轟炸旨在迫遷巴人，等同「種族清洗」，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）亦呼籲永久停火。

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以色列稱轟炸為「基甸戰車行動」（Operation Gideon’s Chariots）初步階段，旨在「達成所有戰爭目標」，並伴隨邊境大規模部隊集結。以官員指行動與封鎖是為迫使哈瑪斯釋放仍持有的57名人質。哈瑪斯於去年10月襲擊以色列，致約1200死，並劫持約250名人質。

美國總統川普甫結束中東訪問，期間波灣國家承諾對美鉅額投資。川普重申欲將加薩變「自由區」，外界視此為美國接管並開發該地的暗示，使停火前景更黯。今年1月停火協議因以色列拒入第二階段而於3月破裂，以安全內閣5月更批準可能佔領整個加薩的計畫。

阿拉伯聯盟峰會聚焦加薩停火，伊拉克外長稱將支持加薩重建計畫。哈瑪斯官員17日證實新一輪停火談判正在杜哈進行，稱雙方「無預設條件」討論所有議題。

以軍自去年10月報復性攻勢以來，已致加薩約5萬3000人死亡。3月2日以方切斷援助後，飢餓與兒童營養不良問題加劇，醫療匱乏。聯合國人道事務首長佛萊契警告饑荒迫近。以色列否認封鎖致飢，但川普亦承認加薩「許多人正挨餓」。以色列提議由私人承包商在以軍保護下設點發放援助，美方支持，但援助組織批此舉不可行且可能致強迫遷徙。

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