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    橘貓為何大多都是公的？ 最新研究：因為X染色體差異

    最新研究顯示，橘貓大多數都是公的是因為X染色體差異。（美聯社，資料照）

    最新研究顯示，橘貓大多數都是公的是因為X染色體差異。（美聯社，資料照）

    2025/05/18 13:06

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕10隻橘貓9隻胖，許多人對於橘貓的印象就是特別大隻，有人說是因為大多數的橘貓都是公貓，據研究顯示，有80%的橘貓是公的，為什麼會造成如此有趣現象呢？最新研究表示，全都是因為公貓、母貓X染色體差異的關係。

    《今日美國》報導，15日加州史丹佛大學的遺傳學家與日本遺傳學家發表了兩項獨立研究，兩篇內文均提到貓的皮毛呈現橘色是因為細胞內的Rho GTPase活化蛋白ARHGAP36，其周圍的一小段DNA代碼缺失。該研究的共同作者，史丹佛大學遺傳學家巴什（Gregory Barsh）指出，當這段DNA缺失時，就會讓ARHGAP36增加10倍，導致產生更多的紅色、橘色或黃色色素，使貓的皮毛變成更加接近橘色。

    巴什補充，ARHGAP36位於X染色體內，女性有2條X染色體，男性則是有1條X染色體與1條Y染色體，表示如果這種現象要在母貓身上出現，需要同時在2條X染色體發生，這機會將會遠低於公貓，因為公貓僅需要1條X染色體發生即可，所以才會讓橘貓大多數都是公貓。

    巴什最後提到，雖然與日本遺傳學家的研究都是獨立完成的，但在過去1年一直保持著聯繫，所以決定在同一天在同一個期刊上發表論文。

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