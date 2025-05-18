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    作者另有其人？越戰照片「裸奔女孩」50年懸案 攝影界激辯

    普立茲獎得主攝影師黃公崴（Nick Ut，中）與經典照片「汽油彈女孩」的主角潘金福（Kim Phuc，右），於2022年5月11日在梵蒂岡共同展示這張撼動人心的得獎作品。（美聯社資料照）

    普立茲獎得主攝影師黃公崴（Nick Ut，中）與經典照片「汽油彈女孩」的主角潘金福（Kim Phuc，右），於2022年5月11日在梵蒂岡共同展示這張撼動人心的得獎作品。（美聯社資料照）

    2025/05/18 12:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕越戰期間拍攝的照片「裸奔女孩」震撼全球，讓《美聯社》攝影師黃公崴（Nick Ut）贏得新聞界最高榮譽之一的普立茲獎，並獲選1973年「世界新聞攝影獎」年度照片。然而，這份橫跨半世紀的榮耀如今蒙上陰影。

    總部設於阿姆斯特丹的世界新聞攝影獎組織16日下震撼彈，宣布由於對這張名為「戰火恐怖」（The Terror of War），更常被稱為「汽油彈女孩」或「潘金福照片」（Kim Phuc was the girl in the photo）的經典作品，其真正拍攝者存有「重大疑慮」，決定「暫緩」該年度照片獎項授予黃公崴的資格。

    這場風波源於一部紀錄片《特約記者》（The Stringer），片中質疑黃公崴並非照片的真正作者。儘管《美聯社》兩度調查後稱「無法找到確切證據」推翻黃公崴的著作權，並強調「沒有證據證明是他人所攝」。但世界新聞攝影獎的調查卻認為，當時在場的另兩名攝影師「可能處於更有利拍攝位置」。該組織坦言，雖因證據不足無法將獎項改判給他人，但現有疑點已讓原先的認定站不住腳。不過，當年獎金不會追回。

    黃公崴的律師則反駁，認為世界新聞攝影獎「一開始就想懲罰」他的當事人。而《美聯社》則重申，其擁有照片的所有權，並理解世界新聞攝影獎有其獨立判斷。

    至於份量更重的普立茲獎，目前看來似乎不受影響。普立茲獎委員會管理者米勒表示，由於《美聯社》的調查結果是證據不足，「委員會目前不打算採取進一步行動」。

    這張照片中的女孩潘金福在照片拍攝後獲得黃公崴及時救助並送醫，最終得以倖存。她後來移居加拿大，並成立了國際金福基金會，致力於幫助戰亂中的兒童。如今，這張記錄了她童年創傷也間接改變了她一生的照片，其拍攝者是誰卻成了橫跨半世紀的謎團，無疑將在攝影史與新聞倫理的討論中，持續引發深思與辯論。

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