摔傷腿爬3千公尺！美國女子在內華達山脈失蹤24天奇蹟獲救

美國女子斯萊頓原本要在加州內華達山脈露營3天，但摔傷腿後失蹤整整24天，最終奇蹟獲救。（美聯社）

2025/05/18 12:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這不是拍電視節目而是貨真價實的荒野求生！美國女子斯萊頓（Tiffany Slaton）4月20日前往加州內華達山脈，進行為期3天的單人露營之旅，孰料摔傷腿後失蹤整整24天，最終在她28歲生日的前1天、5月14日奇蹟獲救。

據《NBC》報導，斯萊頓透露，她出發時只帶了基本的露營用品，包括1輛電動自行車、2個睡袋和1個帳篷，畢竟這原本只是外出幾天就會返回的旅行，不過，在進入山區沒多久，她就從山崖摔落下來，昏迷了2個多小時才醒來。

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身為洗腎技師的斯萊頓，運用自己的醫學知識固定1條受傷的腿，並將另1條腿的膝蓋推回原位，她曾5次嘗試撥打911，但都沒有訊號，而且手機的導航系統也無法正常運作，最終她詢問手機最近的星巴克在哪，結果顯示距離約29公里而且比登山口更近，讓她決定開始動身。

斯萊頓在出事5天後．幾乎吃完了所有帶來的食物，她靠著自己身為射箭運動員的體格、園藝知識求生，不僅採集了內華達山脈的特產韭蔥（leek）果腹，還摘下熊果（熊莓）、松針泡水喝補充營養。

斯萊頓父母在遲遲等不到女兒的消息後，於4月29日焦急地通報失蹤，當局從5月6日至10日展開大規模行動，搜索範圍達600平方英里（約1554平方公里），而且還有直升機空中搜救，但並未發現斯萊頓的蹤影。

在失蹤期間，斯萊頓經歷了13場暴風雪，獨自穿越海拔超過9000英尺（約2743公尺）的凱薩山口（Kaiser Pass），總爬升高度達1.1萬英尺（約3352公尺），最後抵達朱紅谷渡假區（Vermilion Valley Resort）。

度假區老闆古鐵雷斯（Christopher Gutierrez），為了讓迷路的登山客有地方休息，沒有將度假小屋上鎖，他的好意無疑救了斯萊頓一命，讓失去帳篷和睡袋的她得以取暖。

5月14日，古鐵雷斯為了即將到來的夏季旅客，來到小屋準備清理一番，沒想到屋內有個女子情緒激動地過來擁抱他，由於古鐵雷斯有看過失蹤人口通報，因此他認出這名女子就是大家遍尋不著的斯萊頓。

斯萊頓獲救後，透露5月14日當天是她遇到的第13場暴風雪，如果古鐵雷斯沒有出現，可能自己就撐不下去了。斯萊頓和父母16日召開記者會說明情況，陪同出席的加州佛雷斯諾郡警長扎諾尼（John Zanoni），直指這是令人難以置信的故事，已經可以拍成電影了。

斯萊頓16日在父母陪同下舉行記者會。（美聯社）

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