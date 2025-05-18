拜登2023年訪談錄音曝光 疑現記憶斷片忘關鍵年份

Axios曝拜登錄音，疑忘亡子逝世年份、川普當選時間。（路透資料）

2025/05/18 10:57

〔編譯陳成良／租和報導〕一段最新曝光的錄音內容，似乎證實前美國總統拜登在任內確實出現過記憶力衰退的情況，包含難以記起其子逝世年份，或總統川普首次當選的時間點。這段錄音來自拜登2023年10月就其處理機密文件案接受特別檢察官許景（Robert Hur）訪談的內容。

根據新聞網站《Axios》透過未公開來源取得並發布的錄音，拜登在回應時出現長時間停頓、聲音微弱細語，並對關鍵日期感到困惑，例如其長子波·拜登（Beau Biden）於2015年逝世，以及川普在2016年贏得首次總統大選等。錄音中還可聽見拜登的幕僚試圖在其間提醒或糾正細節。許景在最終調查報告中，將時任總統的拜登形容為「一位富有同情心、出於善意但記憶力不佳的老人」，但建議不對其提起任何刑事指控。

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這份長達5小時訪談的書面文字紀錄去年已公布，但新釋出的錄音為拜登當時回憶特定事實的困難提供了部分背景。當時，白宮官員強烈否認拜登履行總統職務的能力受損，盟友也持續力挺，直到2024年6月拜登與川普的災難性辯論後，要求他辭去民主黨總統候選人資格的壓力才遽增。一個月後，拜登讓位給副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

當時民調顯示，許多美國人認為時年81歲的拜登年事已高，不宜再競選總統。儘管拜登2020年曾擊敗川普，但他決定再次挑戰僅比自己年輕三歲的川普，此舉受到日益嚴格的檢視。在許景報告發布時，拜登及其盟友對其內容反應憤怒。拜登去年曾表示：「報告甚至提到我不記得我兒子何時過世。他憑什麼膽敢提起這事？坦白說，我被問到時，心裡想的是這根本不關他們的事。」

錄音另顯示，拜登提及擔任副手時期的前總統歐巴馬，因認定希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）勝算更高，而不支持他於2016年參選。訪談過程中，拜登也曾分神談論古騰堡印刷術，並回憶與喜劇演員傑·雷諾（Jay Leno）共駕跑車的往事。

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