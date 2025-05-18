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    駭人！漢莎航空機師昏迷 客機10分鐘無人駕駛

    漢莎航空發生機師昏迷事件，導致飛機10分鐘無人駕駛。漢莎航空客機示意圖。（路透）

    漢莎航空發生機師昏迷事件，導致飛機10分鐘無人駕駛。漢莎航空客機示意圖。（路透）

    2025/05/18 11:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！德國漢莎航空1架空中巴士A321客機，去年2月17日從法蘭克福飛往西班牙塞維亞，機長於飛行途中去上廁所時，唯一留在駕駛艙的副機長竟昏迷，導致班機10分鐘無人駕駛，這起事件直到17日才曝光。

    據《美聯社》報導，漢莎航空這架客機當時載著199名乘客、6名機組人員，駕駛艙通話紀錄器有錄到奇怪的聲響，顯示副機長遭遇了緊急健康問題，所幸副機長失去意識時飛機正處於自動駕駛狀態，沒有釀成大禍。

    據了解，機長如廁回來後，輸入了一般的開門密碼，這會讓駕駛艙內響起提示聲，提醒副機長打開艙門，不過，機長連按5次之後門都沒開，有空服員試圖以座艙電話聯繫副機長，但同樣無人應答。

    機長見情況不妙，連忙輸入了緊急密碼，如此一來駕駛艙門就能自動打開，不過，就在即將開門時，醒來的副機長撐著不適的身體從內部開啟艙門。

    機長在評估狀況後，決定將客機就近轉降至馬德里，並讓副機長送醫治療。漢莎航空表示，他們已取得西班牙民航事故調查機構CIAIAC的報告，公司的飛安部門也展開了內部調查，但漢莎航空並未說明處理結果。

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